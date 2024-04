Group 1 Portugal e Troféu Mini começam 2024 com ‘casa cheia’

Será já este fim de semana que o Group 1 e Troféu Mini regressam à atividade. São 32 carros que estarão presentes no traçado algarvio para o regresso à atividade e ao formato habitual das competições organizadas e promovidas pela Touring Racing, 2 corridas de 40 minutos de duração.

Como tem vindo a ser “regra”, o Group 1 Portugal e Troféu Mini apresentam-se com mais de 3 dezenas de inscritos. Demonstrativo do árduo trabalho feito pela recém-formada Touring Racing. Após 1 ano sob a tutela do promotor representado por Francisco Pinto de Abreu nos livros de história as competições dedicadas a carros clássicos, chega à sua primeira jornada dupla no CRM Racing Weekend.

Nos Production Cup, categoria dedicada aos carismáticos Datsun 1200 com especificações de troféu, Pedro Gordo e Rúben Ferreira chegam a Portimão como um dos fortes candidatos aos triunfos, no entanto a dupla do Gordo Team não terá a vida facilitada com a dupla Manuel Matos e Luís Santa Barbara a quererem marcar presença na primeira jornada. Alberto Xavier também não quis perder o arranque da temporada, o piloto terá a oposição da dupla Fernando Ventura/Paulo Cunha e da conhecida “Vaca Louca” tripulada por Francisco Marrão. Vasco Sampaio também regressa ao ativo após a paragem de inverno e terá que se digladiar com Armindo Ferreira e Ricardo Marcelino.

De volta às competições está António Veiga Lopes com o seu Ford Escort RS2000 MKI inserido na categoria H75-2000, sendo o único participante desta categoria.

Quanto aos H81-1600, o pelotão de VW Golf GTI MKI, a dupla de Manuel Cabral Menezes/ Manuel Mello Breyner chega ao sul de Portugal com intuito de lutar pelas vitórias. Tarefa que não será fácil com a oposição de Rafael Cerveira Pinto / Carlos Dias Pedro e de Carlos Gagliardini Graça / Pedro Teixeira de Melo. Antevê-se duas corridas muito disputadas na categoria maioritariamente tripulada por VW Golf MKII. Marcos Ruão e Nuno Pardalejo são a excepção à regra na categoria dedicada a carros até 1600cc, o par de pilotos da RP Motorsport são os únicos com um VW Scirocco.

Nos H81-2000, são 8 os Ford Escort RS2000 presentes. Ricardo Pereira, Paulo Vieira,Rui Ribeiro, Mário Neto e as duplas de João Mira Gomes/Nuno Afoito, Bruno Lima / Paulo Lima, André Pimenta / Rui Azevedo e Ricardo Gomes / Nuno Breda fizeram questão de estar presentes neste arranque de campeonato. Estes oito carros britânicos certamente iram lutar pelas posições cimeiras nas duas corridas de Domingo. Nos H81-Max, variedade é o mote. Diogo Cavaco / Bernardo Almeida em Porsche 928 terão a concorrência de André Castro Pinheiro, que para esta jornada terá a companhia de Ernesto Vieira no Jaguar XJS V12. A concluir a lista de inscritos da H81-MAX, João Fedorowicz estreia-se no “novo” Porsche 928.

A novidade para 2024 apresentada pela Touring Racing é a categoria dedicada aos Porsche 924, a 924 Cup. Para esta primeira prova foram 4 aqueles que aceitaram o desafio. Falamos de Rui Silva Carvalho e das duplas Miguel Sardo/ Mark Paulo, Félix Ribeiro / Henrique Correia e António Reis / José Carvalhosa. Certamente que esta categoria será um ponto de interesse nas corridas de domingo.

A concluir a lista de inscritos do Group 1 Portugal, a Touring Racing recebe 2 carros como convidados. 2 BMW 325i E30 tripulados por duas duplas de nome Jean-Philippe e Vincent Imparato no primeiro dos BMW’s e Carlos Tavares, CEO do Grupo PSA que partilha o carro com Jean-Marc Finot.

No Troféu Mini, Rafael Pereira / Cayo Santos que terão a concorrência dos vencedores dos 250km do Estoril de 2023 Rúben Veludo e Simon Knudsen. Apesar do número reduzido nesta jornada, o espetáculo dos pequenos Mini será garantido.

Para Francisco Pinto Abreu :“Começamos 2024 em grande com a introdução de uma nova categoria e de uma lista de inscritos recheada de caras novas. Depois de um grande ano de 2023, para este ano esperamos conseguir fazer mais e melhorar prova após prova as nossas competições. Temos que agradecer a todos os nossos parceiros : Cars & Vibes, Espumante Aliança, Unique Poufs Segafredo Zanetti, Gupe e Dispnal.”