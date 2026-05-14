Group 1 Portugal e Troféu Mini arrancam temporada 2026 em Portimão

O Group 1 Portugal e o Troféu Mini arrancam para a temporada de 2026 entre os dias 15 e 17 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, naquela que será a primeira de cinco jornadas previstas no calendário deste ano. A ronda inaugural abre uma época que promete voltar a ser marcada pela competitividade, pela intensidade em pista e por um forte espírito competitivo entre equipas e pilotos.

O novo ano desportivo arranca também com sinais claros de crescimento, refletidos na entrada de novas equipas e projetos, num reforço da vitalidade das competições promovidas pela Touring Racing. O aumento de participantes confirma a consolidação do Group 1 Portugal e do Troféu Mini no panorama do automobilismo nacional, combinando disputa em pista com um ambiente de proximidade e camaradagem entre os seus intervenientes.

O Group 1 Portugal mantém-se, assim, como uma das referências do “club racing” em Portugal, afirmando-se por um modelo que cruza competitividade, paixão pelo desporto automóvel e ligação próxima entre pilotos, equipas, patrocinadores e organização. Essa identidade própria tem sustentado o crescimento da competição e continua a ser um dos principais trunfos da estrutura promotora.

A Touring Racing encara a nova temporada com ambição e confiança, apostando em mais um ano de corridas disputadas, momentos marcantes e forte adesão, tanto por parte dos participantes como do público.

Não podemos deixar de dar relevo ao fantástico espírito de partilha em equipa entre pais e filhos, que o Group 1 tem o prazer de ver, cada vez mais, no pelotão, como é o caso de François Monory e Vasco Monory que participaram na competitiva categoria H81-2000 com o sempre espetacular Ford Escort, ou o caso de Filipe e Guilherme Gregório, Alberto e Henrique Xavier e Jorge e Rodrigo Cascais, todos em família a alinharem na Production Cup com os equilibrados Datsun 1200.

A categoria 81-MAX, não pode deixar de merecer destaque, com os musculados Ford Capri 3000 e os Porsche 928 a disputarem a grelha e as posições em prova.

Na categoria H81-2000 vamos contar com quatro espetaculares Ford Escort RS 2000, que são sempre alvo de bonitas e competitivas lutas. Já a categoriaH81-1600 onde lutam os VW Golf GTI, serão seis equipas com carros tão equilibrados entre si que certamente vão colocar muita emoção em pista. Na categoria H71-1300 contamos com os Datsun 1200 GX, ícones da época e estará também presente o Alfa Romeo 1600 Gt Junior, que só pelo glamour do seu design já merece aplausos logo à partida.

Destaque ainda para a 924 Cup que, tal como o nome indica, leva para a grelha vários Porsche 924 e por fim o Troféu Mini, que este ano coloca em prova novos carros e novas equipas. Emoção não vai faltar em nenhuma das competições do Group 1 e Troféu Mini.

O arranque em Portimão representa não apenas o início de mais uma temporada, mas também a renovação do compromisso com a competitividade, a paixão pelas corridas e o espírito que distingue o Group 1 Portugal e o Troféu Mini.

Está tudo preparado e as equipas já estão com tudo alinhado para o início de mais uma época. Senhoras e senhores, liguem os vossos motores