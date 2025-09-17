Group 1 Portugal: corridas intensas, vitórias repartidas

O Group 1 Portugal viveu no passado fim de semana um momento histórico, ao estrear-se no mítico Circuito Ricardo Tormo, em Valência, para a terceira prova da temporada 2025. Num fim de semana marcado por calor intenso, sol radiante e um traçado técnico e exigente, os pilotos mostraram a garra e o espírito “gentleman driver” que definem esta competição.

Mais do que corridas, foi também uma jornada de convívio: muitas equipas aproveitaram a deslocação a Espanha para partilhar o paddock e fazer turismo em família, reforçando o ambiente único do Group 1.

H81-2000: Neto e Lima repartem vitórias

Os Escort RS2000 mostraram mais uma vez porque são dos carros mais competitivos da grelha.

Na primeira corrida, Mário Neto (RPMotorsport) saiu vencedor, com 18 voltas em 40:20.058, com a sua melhor volta em 2:00.522, após duelo aceso com Bruno Lima (RPMotorsport / Powershield), que liderava, mas foi forçado a desistir devido a problemas de caixa de velocidades.

Já na segunda corrida, Bruno Lima recuperou o protagonismo e venceu com autoridade, redimindo-se da contrariedade inicial, ao fim de 19 voltas em 41:04.697, com melhor volta em 2:00.288.

Com Neto e Lima a repartirem os triunfos, a categoria H81-2000 reforçou o equilíbrio que a caracteriza.

H81-MAX: Cavaco em destaque

Os dois Porsche 928 da categoria H81-MAX dominaram as atenções, pela imponência e potência que trazem ao traçado espanhol.

Diogo Cavaco foi imbatível nas duas corridas, completando 18 voltas em 40:29.520, na primeira corrida, e limitado a 16 voltas em 34:33.887, antes de problemas o afastarem da luta, na segunda corrida. Ainda assim, assinou a volta mais rápida da classe em 2:01.459.

Já a dupla Pedro Gordo / Rúben Ferreira (Gordo Racing Team) viveu um fim de semana difícil: penalização na primeira corrida e problemas de alimentação na segunda impediram-nos de lutar pela vitória. Na primeira corrida, terminaram em sexto da geral com 18 voltas em 40:56.827, mas penalizados. E na segunda, concluíram em 13.º, a 7m52s do vencedor, com 17 voltas em 42:26.215.

H81-1600: categoria mais concorrida e equilibrada

Com seis carros em pista, esta foi a classe que mais emoção proporcionou, com tempos próximos e ultrapassagens constantes.

Na primeira corrida, a vitória foi para a dupla Joaquim Bernardes / Sérgio Silva (Manaiacar), seguidos de Rafael Cerveira Pinto / Armindo Ferreira (RPMotorsport / Squadra) em segundo e Pedro Teixeira de Melo (RPMotorsport) em terceiro.

Destaques:

● Joaquim Bernardes / Sérgio Silva (Manaiacar) venceram a classe com 18 voltas em 40:30.833 (melhor volta: 2:05.257).

● Rafael Cerveira Pinto / Armindo Ferreira (RPMotorsport / Squadra) foram segundos, em 40:32.165 (melhor volta: 2:05.380).

● Pedro Teixeira de Melo (RPMotorsport) fechou o pódio com 40:32.603 (melhor volta: 2:05.337).

● Logo atrás terminaram Manuel Cabral Menezes / Pedro Barbosa (RPMotorsport), os irmãos Carlos e Nuno Matos (VW Golf GTI) e o VW Scirocco de Nuno Pardalejo / Marcos Ruão, que sofreu problemas de embraiagem.

Na segunda corrida, a vingança sorriu a Cerveira Pinto / Ferreira, que subiram ao lugar mais alto do pódio. Bernardes / Silva foram segundos e Cabral Menezes / Barbosa garantiram o terceiro posto.

Desta vez, Pardalejo / Ruão conseguiram um sólido quarto lugar, seguidos de Pedro Teixeira de Melo e dos irmãos Matos, que voltaram a dar espetáculo em pista.

Destaques:

● Vitória para Cerveira Pinto / Ferreira, completando 19 voltas em 42:26.565 (melhor volta: 2:03.899).

● Bernardes / Silva foram segundos, a 46s, com a melhor volta em 2:05.289.

● Cabral Menezes / Barbosa ficaram em terceiro, a 46.342s, com 19 voltas em 42:27.039.

● Nuno Pardalejo / Marcos Ruão subiram a quarto, em 41:41.823, seguidos de Pedro Teixeira de Melo em 42:27.080, e dos irmãos Carlos e Nuno Matos em 42:41.023.

924 Cup: Santos e Carvalhosa defendem as cores da Garagem João Gomes

A dupla João Rodrigo Santos / José Carvalhosa representou a Garagem João Gomes com o Porsche 924. Na primeira corrida completaram 18 voltas em 41:26.084 (melhor volta: 2:07.791) e na segunda foram 19 voltas em 41:43.550 (melhor volta: 2:07.602).

Sozinhos na categoria, mas sempre a bom ritmo, completaram ambas as corridas, garantindo pontos importantes e marcando presença constante no meio do pelotão.

Production Cup: domínio absoluto de Santa-Bárbara / Andrade

Os fiéis Datsun 1200 voltaram a brilhar, mostrando que a Production Cup mantém viva a essência da competição acessível e apaixonante.

Luís Santa-Bárbara / João Andrade venceram de forma clara as duas corridas. Na primeira com 17 voltas em 41:30.676 (melhor volta: 2:19.443) e, na segunda, teve uma vitória sem oposição direta após 17 voltas em 42:49.642 (melhor volta: 2:22.790).

Na primeira corrida, o pódio foi completado por João Neves (Gordo Racing Team) em segundo e Jorge Rodrigues (Ferraz Competição) em terceiro.

Na segunda corrida, problemas elétricos impediram João Neves de alinhar, enquanto Jorge Rodrigues foi traído por falhas nos rolamentos. Com isso, Santa-Bárbara / Andrade venceram sem oposição direta, confirmando um fim de semana perfeito.

Invitation: Denis Gibaud acrescenta cor internacional

O francês Denis Gibaud alinhou com o seu BMW 325i E30 GrN, reforçando a dimensão internacional da estreia em Valência. Sempre combativo, completou as duas corridas e inseriu-se bem no ritmo do pelotão português.

Na primeira, com 18 voltas em 41:24.495 (melhor volta: 2:08.583) e, na segunda, completando 19 voltas em 41:47.070 (melhor volta: 2:08.859).

Para Francisco Pinto Abreu (Touring Racing), o balanço é positivo: “Foi uma estreia marcante para o Group 1 Portugal em Valência. Um fim de semana exigente pela distância e pelo traçado técnico do Circuito Ricardo Tormo, mas que ficará na memória de todos pela adrenalina, pelo convívio e pela forma como os nossos pilotos representaram Portugal em pista.”

Próxima paragem: Algarve Classic Festival

O Group 1 Portugal segue agora para Portimão, onde a quarta ronda terá lugar integrada no Algarve Classic Festival. Será mais um momento alto da temporada, com grelha cheia, corridas intensas e a celebração da paixão pelos clássicos.