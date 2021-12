Group 1 Portugal anunciou calendário para 2022 | AutoSport

A poucos dias do final do ano o Group 1 Portugal apresenta o seu calendário para 2022. O calendário irá começar com o aguardado Exclusive Test Day nos dias 18 e 19 de Março, onde pilotos e equipas testam e preparam os seus preciosos carros clássicos de modo a arrancar da melhor forma o ano de 2022.

Contudo a verdadeira competição terá inicio nos dias 09 e 10 de Abril com um evento primaveril no tradicional Autódromo do Estoril. No traçado de Cascais, as variadas categorias iniciarão o ano com a procura dos primeiros pontos para chegar aos títulos de vencedor. O evento contará com duas corridas de 40 minutos.

De uma capital para outra, as equipas do Group 1 terão que enfrentar o clássico e exigente circuito de Jarama na segunda prova do ano nos dias 04 e 05 de Junho.

A marcar o equador da temporada nos dias 30 e 31 de Julho e precedendo a pausa de verão, o Group 1 Portugal dirige-se até ao Sul de Portugal. Quando uma grande parte do pais se dirige para o Algarve, para umas merecidas ferias as equipas de Group 1 estarão também no Algarve num evento que espera conseguir atrair algum publico devido exactamente à época do ano.

Com a pausa de verão cumprida, a comitiva do Group 1 Portugal ruma até Braga. Após um ano de ausência o traçado bracarense volta a marcar presença nos dias 24 e 25 de Setembro no calendário da competição Portuguesa. De momento, este evento encontra-se com data provisória tendo como condição a realização das obras do caderno de encargos da FPAK sobre a pista sejam feitas até à data da prova.

Por fim o Group 1 Portugal retoma ao traçado do Estoril para encerrar e coroar os vencedores de cada categoria. Nos dias 19 e 20 de Novembro, nos 250km do Estoril o Group 1 encerra a sua temporada desportiva com um evento que celebra o seu 10 ano de existência. A prova mais longa da temporada, com uma corrida única de resistência de 2 horas de duração.

Para Francisco Pinto Abreu, responsável pelo Group 1 Portugal : “Depois de um 2021 muito bom com muitos inscritos em todas as provas, em 2022 estamos confiantes de que será ainda melhor. Apresentamos novamente um calendário bem dividido, onde se destaca o regresso a Braga. Em 2022, apostámos em proporcionar aos nossos pilotos a maior diversão possível em eventos únicos e míticos, sejam nas curvas míticas do Circuito de Jarama ou na montanha-russa de Portimão.“