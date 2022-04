Group 1/Mini, 2ª corrida: forte domínio de Luís Liberal e Francisco Freitas | AutoSport

Luís Liberal e Francisco Freitas (Ford Escort RS 200) venceram a segunda corrida do Group1, terminando com uma grande vantagem para Paulo Vieira (Ford Escort RS 200), com Carlos Dias Pedro/Ricardo Pereira (Ford Escort RS 200) no terceiro lugar, a seis décimos do segundo lugar. Este foi o pódio da H81-200, mas na H81-Max o triunfo foi para o Jaguar XJS V12 de André Pinheiro e Ernesto Vieira.

Nos H81-1600 o triunfo foi para o VW Golf de Rafael Pinto e António Liberal.

Nos Mini, o triunfo foi para Luís Sepúlveda com grande vantagem para Bruno Lima.

O filme da corrida foi simples, pois Luís Liberal (Ford Escort RS 200) e Rui Ribeiro (Ford Escort RS 200) partiram na frente, com Paulo Vieira (Ford Escort RS 200) por perto. Liberal afastou-se um pouco e quem aproveitou uma escaramuça entre Ribeiro e Vieira foi Filipe Martins (Ford Escort RS 200), neste autêntico festival Ford Escort. Com as lutas atrás de si, Luís Liberal depressa se afastou cinco segundos.

Nos Mini, Rui Silva liderava na frente de Bruno Lima, com várias lutas equilibradas mais atrás.

Lá na frente, ainda com 30 minutos de corrida pela frente, Luís Liberal (Ford Escort RS 200) mantinha-se afastado, seis segundos na frente de Paulo Vieira (Ford Escort RS 200), com Filipe Martins (Ford Escort RS 200) em terceiro a mais três segundos.

Com cerca de 15 minutos de corrida, começaram as paragens nas boxes, e depois de terminadas, as margens na frente estenderam-se muito, com Francisco Freitas, que substituiu Luís Liberal no Escort #518, a abrir para vinte segundos a vantagem sobre o Escort #508 de Paulo Vieira. O Ford Escort #501 de, agora Carlos Dias Pedro (que substituiu Ricardo Pereira) rodava 10 segundos mais atrás.

Nos Mini liderava Luís Sepúlveda com grande vantagem para Bruno Lima.

Luis Liberal e Francisco Freitas (Ford Escort RS 200) venceram na frente de Paulo Vieira, que terminou com Carlos Dias Pedro/Ricardo Pereira muito perto depois duma recuperação na parte final da corrida.