Group 1: Francisco Freitas vence corrida 1 | AutoSport

Francisco Freitas em Ford Escort RS2000 venceu a corrida 1 do Group 1 à geral, no Autódromo do Estoril. O piloto levou de vencida Paulo Vieira, também em Ford Escort RS2000 por 0.165s.

O pódio ficou preenchido com Rui Azevedo, outro piloto aos comandos de um Ford Escort RS2000.

André C. Pinheiro foi quarto classificado e o único piloto no top 5 que não pilotava um Ford Escort RS2000, já que o quinto classificado foi Nuno Breda.

Resultados completos aqui.