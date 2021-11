Group 1, Estoril: Coroados novos vencedores das categorias | AutoSport

Dia de todas as decisões para os concorrentes de Group 1 Portugal. Com a derradeira corrida a contar a duplicar e com todas as categorias ainda em aberto, os pilotos e equipas chegaram ao Autódromo do Estoril com o objetivo de qualificar o mais adiante na grelha de partida possível. 8 eram as categorias presentes no traçado de Cascais e a tensão e nervosismo era palpável quando o semáforo no final do Pit Lane passou a verde libertando os 36 carros para a sessão de qualificação de 1 hora.

Uma pista molhada foi o que os pilotos do Group 1 encontraram, pista que volta após volta vinha a melhorar secando com a passagem do pelotão. O mais rápidos numa fase inicial era o Ford Escort RS 2000 de João D. Lopes/ Filipe Martins que ditava o ritmo, com Luís P. Liberal /Francisco Freitas no seu encalço e Nuno Breda/António Maia a adaptarem-se às condições traiçoeiras da pista e estabelecendo o terceiro melhor tempo o que para a dupla da RP Motorsport era o cenário ideal pois Breda/Maia encontram-se na contenda pelo título da categoria H81-2000.

Nos VW Golf GTI MKI, Madalena Gaspar/Vasco Ferreira estabeleceram o tempo mais rápido inicialmente, no entanto quando seguiam para completar a oitava volta o ‘Pocket Rocket’ preparado pela G-Tech parou em pista acusando problemas elétrico impossibilitando a equipa de completar o restante da sessão de qualificação. Rafael C.Pinto e António Liberal aproveitaram o desaire dos seus mais diretos concorrentes para passarem para a frente da classificação. Seguidos por Carlos e Nuno Matos que completavam o Top 3 inicial.

A Production Cup, com um recorde de inscritos, a luta pela cabeceira da categoria estava ao rubro. Luís Santa Bárbara foi o primeiro a marcar um tempo, saltando para a liderança que foi curta pois João Posser, que partilha o Datsun 1200 com Miguel Caetano cinco voltas após Santa Bárbara, aproveitou a evolução da pista para saltar para a liderança. Tomás Pinto Abreu, que recebe o carro de João Rebelo Martins, coloca toda a sua experiência e rouba a liderança a Posser. Sendo só batido por Pedro Reis e Paulo Costa nos momentos finais da qualificação. A dupla que se encontra na contenda pelo título vencedor, num último esforço consegue assegurar a Pole Position da sua categoria. Reis/Costa, Abreu/Martins e Posser/Caetano seriam os três primeiros na Production Cup para a corrida de 2 horas.

Carlos Aniceto e Rui Moura estrearam o seu Toyota Starlet conseguindo o tempo mais rápido nos H81-1300, algo que João M.Ribeiro e Miguel Ribeiro replicaram na categoria H71-1600 na sua Alfa Romeo Giulia Super. Steve Soper e Mark Martin no potente Ford Capri Group 1 UK, estrearam-se no traçado do Estoril com um honroso 11º lugar da grelha e líderes da categoria Group 1 UK. Luis Sousa Costa que em conjunto com Armindo Correia levaram o seu Datsun 1200 com preparação Group 1 à 19 ª posição da grelha liderando a H71-1300.

Nos H81- Max, o Jaguar XJS V12 de André C. Pinheiro e Ernesto S. Vieira reforçaram o favoritismo na vitória da categoria fazendo a volta mais rápida, deixando os irmãos José e António Fresco, que para a prova final trouxeram Rui Lameiras para partilhar o Ford Capri, com o segundo lugar da categoria dedicada a carros até 1981 acima de 2000cc. Os estreantes Tiago Silva, Ricardo Ferrão, Fernando Xavier e António P. Santos em BMW 323i completaram o TOP 3.

Em H81-2000, na última volta qualificação, foi Ricardo Pereira, que divide o carro com Carlos D. Pedro, que voou até ao topo da tabela garantido assim a Pole Position para a corrida de duas horas. João D. Lopes, Filipe Martins, Fernando Gaspar, Fernando M. Gaspar continuaram com o bom ritmo que trouxeram da última prova em Jerez e colocaram o Ford Escort RS 2000 dá Martinho Sport no segundo posto. Luís P. Liberal e Francisco Freitas ficaram com o terceiro posto, os pilotos do carro preparado pela RP Motorsport fecharam o TOP 3 da categoria e da classificação geral.

Chegará a altura de todas as decisões do Group 1 em 2021, os 36 carros alinhados para a derradeira e decisiva corrida do ano. Os nervos e antecipação eram palpáveis pois todas as categorias estavam em aberto e os pilotos e equipas tinham uma corrida de 2horas pela sua frente.

Com o apagar do semáforo, os 36 carros foram libertados e os sons dos variados motores ecoaram pelo Autódromo do Estoril. Quem teve a reação mais rápida à ordem de partida por parte de Pedro Lima, diretor de corrida, foi João D. Lopes que partira do segundo posto. O piloto do Ford Escort RS2000 na travagem para a primeira curva do circuito adiantou-se a Carlos D. Pedro assumiu a liderança da prova. Carlos D.Pedro foi quem mais perdeu, o piloto da RP Motorsport quando entrou para a reta interior já seguia na quinta posição. Luís P. Liberal seguia no segundo posto e Nuno Breda na terceira posição. As lutas eram constantes ao longo do pelotão desde a Production Cup até à H81-MAX.

Na Production Cup a dupla Pedro Reis e Paulo Costa que partiram da primeira posição da categoria, mantiveram a liderança com João Posser na sua traseira. Posser com uma reação muito boa ao semáforo conseguiu ultrapassar João Rebelo Martins que com alguns problemas mecânicos foi perdendo posições. Quem beneficiou desta situação e tirou partido de toda a sua experiência no desporto automóvel foi Luís Santa Bárbara que seguia na terceira posição.

Em H81-1600 a luta estava ao rubro, com o título de vencedor ainda por decidir. Manuel C. Menezes saltou para a liderança da categoria ainda antes da primeira paragem obrigatória. Menezes, no seu Golf GTI MKI controlava a distância para Rafael C. Pinto que seguia na segunda posição, mas pressionado por Carlos Matos.

Tiago Silva surpreendeu tudo e todos ao colocar o seu BMW 323i na liderança da categoria H81-MAX na sua estreia na competição. O piloto do carro alemão que partira do terceiro posto, dentro da sua categoria, saltou para a liderança superando Ernesto S. Vieira no Jaguar XJS V12 e a António Fresco no Ford Capri, segundos e terceiros respetivamente.

No final das duas horas de prova a classificação já tinha sofrido diversas alterações E quando o famoso Comissário do Motor Clube ‘Passa a Bola’ agitou a bandeira de xadrez dando por terminada a época desportiva do Group 1 Portugal.

A tripla João D. Lopes, Filipe Martins e Fernando Gaspar foram os primeiros a ver o famoso comissário. Triunfando entre os H81-2000 e repetindo a vitória obtida em Jerez na primeira corrida. No segundo posto, garantindo assim o título de vencedor da categoria, Paulo Vieira que para esta prova partilhou o Ford Escort RS200 com Jorge Cruz. Carlos Dias Pedro e Ricardo Pereira completaram o pódio, garantido assim o segundo posto final da categoria. João Mira Gomes e Nuno Afoito terminaram as duas horas no quarto posto ao invés das duplas Luís P. Liberal e Francisco Freitas e Nuno Breda e António Maia que sofreram problemas mecânicos que os obrigaram a recolher ao parque fechado mais cedo. As duplas se classificaram na quinta e sexta posição respectivamente.

Nos H81-1600, Manuel C. Menezes e Manuel Mello Breyner festejaram a vitória nos 250km do Estoril e partilharam a alegria de vencer com Rafael C. Pinto e António Liberal que com o segundo posto na corrida celebraram o título de vencedores da categoria. Carlos Matos e Nuno Matos depois de partirem da Pole Position, um atraso na paragem obrigatória fez com que a dupla familiar caísse até ao terceiro posto da categoria. Madalena Gaspar, Vasco Ferreira, Fernando Gaspar e Fernando M. Gaspar não conseguiram resolver os problemas mecânicos sentidos na qualificação e foram obrigados a terminar a prova mais cedo classificando o carro igual ao dos seus restantes concorrentes, VW Golf MKI, no quarto posto.

Em H81- MAX, o Ford Capri de António e José Fresco, que nesta prova traziam Rui Lameiras como companheiro de equipa, completaram mais uma época desportiva com a chave de ouro, vencendo. André C. Pinheiro e Ernesto S. Vieira, no seu sonoro Jaguar XJS V12 subiram ao lugar intermédio do Pódio, com Tiago Silva, Ricardo Ferrão, Fernando Xavier e António P. Santos a terminarem o pódio da H81-MAX num BMW 323i.

Luís Sousa Costa, no seu Datsun 1200 que partilhou com o conterrâneo António Correia sobrepuseram-se a Carlos Aniceto e Rui Moura, em Toyota Starlet, vencendo a categoria. Aniceto e Moura, no final mostraram-se muito satisfeitos com a estreia do seu novo carro.

Mark Martin e Steve Soper deram um espetáculo de condução autêntico. A dupla britânica venceu na categoria Group 1 UK, no entanto o público presente no Autódromo do Estoril vibrava cada vez que o Ford Capri passava pelas curvas húmidas do circuito, num autêntico bailado. Steve Soper, que fez o último turno de condução, protagonizou uma recuperação notável, passando Jorge Correia na última volta da prova de duas horas de modo a ser o segundo classificado da classificação geral.

A dupla familiar de pai e filho de João M. Ribeiro e Miguel Ribeiro em Alfa Romeo Giulia Sprint conquistou mais uma vitória, confirmando assim o título de vencedor da categoria H71-1600.

Na Production Cup, Luís Santa Bárbara estreia-se a vencer no presente ano. O experiente piloto no final das duas horas de prova teve motivos para celebrar pois acabara de vencer a sua primeira prova do ano e logo numa prova de tanto prestígio como os 250km do Estoril. Pedro Reis subiu ao segundo lugar em conjunto com o seu colega de equipa e novo vencedor da Prodution Cup, Paulo Costa. O piloto do Datsun 1200 ex troféu beneficiou do facto do seu mais direto adversário ter sofrido de complicações mecânicas para celebrar o seu primeiro título. Rui Castro e João Cabaças completaram o pódio desta concorrida categoria.

Pedro Gordo seguiu-se no 4º lugar e Tomás Pinto Abreu que partilha o seu Datsun 1200 com João Rebelo Martins terminaram em 5º lugar. Alberto Xavier/César Machade, Vasco Sampaio/Vitor Sampaio, João Posser/Miguel Caetano, Matilde Lopes/ Paulo Duarte e Manuel M. Teixaria/Samuel Teixeira/ Francisco Marrão completaram a categoria mais preenchida do Group 1 Portugal.

Para Diogo Ferrão, Organizador da Competição “ Foi uma prova de encerramento espetacular, com constantes lutas em pista durante toda a corrida. Tenho que dar os parabéns aos pilotos pois nas 2 horas de corrida não houve um único toque e todas as disputas foram sempre leais e com um enorme Fair Play. É sempre um enorme prazer terminar a época numa prova tão carismática e já com tanta história como esta. Desde o formato da corrida ao ambiente no Paddock é sempre um ótimo ponto final naquela que foi a época mais positiva na história do Group 1. Foi um ano excelente, onde os pilotos e as suas equipas aderiram em massa e nas 5 rondas desta competição a média de carros presentes nunca baixo dos 30 carros, que para mim e para a minha equipa é uma enorme vitória. Agora é tempo de pôr as mãos à obra para trabalhar no ano que vem que acredito que vá ser ainda melhor”