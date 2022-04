Group 1 e Troféu Mini: Transmissão em Direto | AutoSport

No próximo dia 09 de Abril, as competições organizadas pela Race Ready, Group 1 Portugal e Troféu Mini, deslocam-se até ao Autódromo do Estoril. Para além das suas extensas grelhas estas competições apresentam-se no traçado de Cascais com a grande novidade das suas corridas serem transmitidas em direto no Facebook e no Youtube da Race Ready.



Para Diogo Ferrão, responsável máximo da Race Ready, “Após termos falado com as equipas, percebemos que a transmissão das corridas é muito importante para desenvolver para evoluir a presença mediática e a vertente de comunicação destas competições. Assim, decidir ter Live streaming para todas as corridas de 2022 do Group 1 e Troféu Mini.”

Com mais de 30 inscritos, o competitivo Group 1 Portugal e o Troféu Mini irão dar espetáculo domingo as 09h40 e para a segunda corrida às 14H30.



Poderá acompanhar em direto no Facebook das competições e no Youtube da Race Ready.