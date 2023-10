Group 1 e Troféu Mini: Ricardo Pereira e Rui Ribeiro dividem Pole Positions | AutoSport

Ricardo Pereira e Rui Ribeiro foram os principais protagonistas das duas sessões de qualificação que tiveram lugar no Circuito do Estoril, na ronda do Group 1 e Troféu Mini englobados no Racing Weekend que se realiza neste fim de semana.

Na primeira sessão, Ricardo Pereira levou o seu Ford Escort RS2000 ao topo da tabela de tempos. O piloto e preparador assinalou uma volta em 2’04’’483, rodando 0.5 segundos mais rápido que o segundo classificado, Rui Ribeiro, em carro igual. Paulo Vieira foi terceiro na frente de Rui Azevedo, ambos também em Ford Escort RS2000. Bruno Lima e João Mira Gomes completaram a classificação dos H81-2000 e ambos em Ford Escort RS2000.

Entre os H81-MAX, André Castro Pinheiro num belíssimo Jaguar XJS V12 superiorizou-se ao Ford Capri MKIII de António Fresco. Miguel Sardo no Porsche 924 completou a classificação.

No que toca aos H81-1600, Manuel Cabral Menezes superiorizou-se a Rafael Cerveira Pinto em carro igual, VW Golf GTI MKI, e a Nuno Pardalejo num VW Sirocco antevendo duas corridas muito disputadas nesta categoria. A completar a década de 81, na categoria H81-1300, Rui Moura conseguiu levar o seu Toyota Starlet até ao limite conseguindo rodar em 2’29’’595.

Nos 1052, o mais veloz foi o Morris Cooper de Carlos Maciel que se superiorizou ao Autobianchi A112 Abarth de Francisco Cardoso, que por falha no transponder não macou qualquer tempo. Nos H71-1600, o solitário BMW 1600 Ti de François Guerin conseguiu um tempo de 2’15’’822 batendo o charmoso Alfa Romeo GT1600 Júnior de Félix Ribeiro nesta primeira sessão de qualificação, de notar que Félix Ribeiro faz parte da categoria H75-1600.

Nos Production Cup, a Pole Position foi para Alberto Xavier, que com uma volta “canhão” se superiorizou a Fernando Ventura, Pedro Gordo, Luís Santa-Bárbara e a Jorge Rodrigues. Ricardo Marcelino, Francisco Marrão, Vítor Sampaio e João Santos completaram a classificação dedicada aos Datsuns 1200 ex-Troféu.

Quanto ao Troféu Mini, Simon Knudsen foi o mais veloz a longo dos 4 km que compõem o traçado do município de Cascais. António Gago foi segundo na frente de José Paradela e João Silva. Os 4 participantes estão separados apenas por 1 segundo o que nos faz sonhar em como serão as corridas do dia de amanhã.

Qualificação 2

À semelhança da sessão de qualificação 1, os mais velozes em termos gerais foram os H81-2000. Mas desta feita foi Rui Ribeiro que conseguiu negociar as curvas do traçado do Estoril de forma mais rápida, superando Ricardo Pereira, Rui Azevedo, Bruno Lima e

João Mira Gomes. Paulo Vieira teve um problema mecânico que o impossibilitou de participar nesta segunda sessão de qualificação. Todos estes em Ford Escort RS2000.

Entre os H81-MAX, a classificação foi uma cópia a papel químico da primeira sessão. O Jaguar XJS V12 de André Castro Pinheiro assinou a Pole Position na frente do Ford Capri MKIII de José Fresco, com o Porsche 924 de Diogo Cavaco a sofrer complicações mecânicas que o impossibilitaram de marcar um tempo.

Nos H81-1600, Manuel Mello Breyner foi o mais rápido superando com o seu VW Golf GTI MKI o de Rafael Cerveira Pinto. O VW Sirocco de Marcos Ruão não conseguiu marcar um tempo devido a percalços mecânicos com o carro alemão. A contar para os H81-1300, Carlos Lourenço, no Morris Cooper, recebeu a bandeira de xadrez com o melhor tempo de 2’35’’660.

O Alfa Romeo GT1600 Júnior conseguiu melhorar o seu tempo para 2’21’’290, Félix Ribeiro terminou esta segunda sessão de qualificação visivelmente satisfeito com a sua performance. Já François Guerin, no BMW 1600 Ti, e Carlos Aniceto, no Morris Mini, não conseguiram marcar qualquer tempo devido a problemas mecânicos, já Abel Marques, no Autobianchi A112 Abarth, novamente com problemas no transponder não marcou tempo.

Nos Production Cup, a Pole Position foi para Rúben Ferreira, o piloto do Datsun 1200 #590 superiorizou-se a Alberto Xavier por apenas 94 milésimas de segundo. No terceiro posto Paulo Cunha na frente de Manuel Matos, Ricardo Marcelino, Jorge Rodrigues, Francisco Marrão, Vasco Sampaio e João Santos que completaram a classificação da categoria.

No que toca ao Troféu Mini, João Silva foi o mais veloz, superando António Gago, Rafael Pereira e Ruben Veludo. Uma vez mais os três primeiros classificados separados pela diferença de menos de 1 segundo. O que comprova a igualdade técnica existente no troféu.