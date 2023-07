Group 1 e Troféu Mini: Ricardo Pereira com duplo triunfo no Estoril | AutoSport

Ricardo Pereira foi o grande protagonista das duas corridas do fim de semana do Racing Sound Fest no Estoril, referentes ao Group 1 e Troféu Mini, com triunfo em ambas as provas de 40 minutos, segunda ronda dos troféus organizados e promovidos pela Touring Racing.

Corrida 1

Foi logo à primeira hora que o Group 1 e o Troféu Mini entraram em pista para a primeira corrida do fim de semana. Com variadas categorias presentes, a festa era

garantida. Entre os H81-2000, era Ricardo Pereira que, no dia anterior tinha carimbado a Pole Position, e que era o grande favorito à conquista da vitória. No entanto, não tinha vida facilitada, pois tinha uma oposição de peso de Rui Ribeiro, vencedor da primeira jornada em Portimão, da dupla Luís Liberal / Gonçalo Inácio, de Paulo Vieira e de Bruno Lima. Como é costume no Group 1, a armada Ford Escort é um dos principais motivos de interesse das corridas, e no Racing Sound Fest não foi diferente.

Ricardo Pereira cedo se mostrou para o que vinha e imprimiu um ritmo muito forte, o que permitiu ao piloto e preparador criar uma vantagem sobre os seus mais diretos adversários. Pereira liderou todas as voltas à excepção de quando foi obrigado a fazer a sua paragem mandatária pelo regulamento da competição. Ricardo Pereira receberia a bandeira de xadrez na primeira colocação na frente de Rui Ribeiro e da dupla Luís Liberal e Gonçalo Inácio. Estes últimos foram os autores da volta mais rápida da corrida.

Nos H81-Max, André Castro Pinheiro e Ernesto Vieira foram dominadores na categoria dedicada aos potentes clássicos. Os pilotos do Jaguar XJS V12 foram os mais rápidos durante todo o fim de semana. Os já conhecidos irmãos Fresco, António e José no Ford Capri MK3 3000 foram segundos, superando a dupla Miguel Sardo/Diogo Cavaco no Porsche 924S.

Os H81-1600 também foram motivo de grande interesse, pois Nuno Pardalejo no VW Sirocco, Manuel Cabral Menezes/Manuel Mello Breyner em VW Golf MKI protagonizaram uma intensa batalha durante toda a corrida. No final, a dupla Cabral Menezes/Mello Breyner foi a vencedora na frente de Nuno Paradalejo. Madalena Gaspar/Fernando Mayer Gaspar tiveram problemas logo no início que os impediram de completar as provas.

François Guerin, BMW 1600Ti foi o feliz vencedor da categoria H71-1600, completando os 40 minutos de corrida na 11ª posição da classificação geral. Nos H81-1300, o carismático Renault 5TS de José Familiar foi o vencedor da categoria à semelhança de António Veiga Lopes que brilhou com o seu Ford Escort MKI RS2000 e vingou na categoria H71-2000. Já nos 1052, foi o Fiat Panda de João Neves que provou o saboroso champanhe da vitória na frente do Autobianchi A112 Abarth de Abel Marques/Sergio Monteiro e do Morris Cooper de Carlos Maciel/Carlos Aniceto.

Nos Production Cup, categoria dedicada aos Datsun 1200 ex-troféu, a vitória foi de Pedro Gordo/Ruben Ferreira que superaram o vencedor em título Alberto Xavier. João Posser foi terceiro completando o pódio da categoria. Francisco Marrão, Manuel Matos/Luís Santa Bárbara, Fernando Ventura, Jorge Rodrigues, Armindo Ferreira/Nuno Oliveira, Vitor Sampaio/Vasco Sampaio, Matilde Lopes/António Lopes e Ricardo Marcelino completaram a classificação da categoria por esta ordem.

Nos irreverentes Mini, a vitória sorriu aos defensores do títulos Luís Sepúlveda/Duarte Aguiar que concluíram a terceira corrida da época na frente de José Paradela/Rafael Pereira e Manuel Almeida que completaram o pódio. João Cavaleiro e Silva terminou na frente de João Silva e de Diogo Ferrão/Fernando Soares.

Corrida 2

Com os primeiros vencedores da primeira corrida já descobertos e imortalizados nos livros de história, os pilotos focavam-se agora na segunda corrida.

Em H81-2000, Ricardo Pereira que partia da Pole Position só pensava em repetir o feito conseguido na corrida da manhã. E quando o semáforo se extinguiu e a corrida teve o seu início, Ricardo Pereira colocou a sua imaginação em prática e liderou de fio a pavio, deixando os seus adversários a lutar pelo lugar intermédio do pódio. Quem conseguiu conquistar esse posto foi Paulo Vieira que ficou na frente de Bruno Lima que completou o pódio. Nuno Breda foi o quarto classificado superando Rui Ribeiro. Todos estes estavam munidos do Ford Escort RS2000.

Nos H81-MAX, a ordem do pódio repetiu-se face à corrida anterior. André Catro Pinheiro/ Ernesto Vieira em Jaguar XJS V12 venciam a sua segunda corrida da época na frente de José e António Fresco no sonoro Ford Capri MKIII 3000. Miguel Sardo e Diogo Cavaco completavam a classificação da categoria e o pódio.

Entre os H81-1600, as lutas da primeira corrida replicaram-se nesta derradeira corrida do fim de semana, e uma vez mais a dupla do VW Golf MKI de Cabral Menezes/ Mello Breyner triunfou na frente do VW Sirocco de Nuno Pardalejo. Com esta vitória a dupla Cabral Menezes/ Mello Breyner cimentava a liderança do campeonato.

Nos H81-1300, o Ranault 5 TS de José Familiar conseguiu a vitória da categoria e conseguiu o excelente resultado de 13º lugar da classificação geral na frente de carros mais performantes. Já o francês François Guerin no BMW 1600Ti, venceu entre os H71-1600 tal como o Autobianchi A112 Abarth de Abel Marques/Sergio Monteiro entre os 1052. Marques triunfou na frente do Seat Panda de João Neves e do Morris Cooper de Carlos Maciel/Carlos Aniceto. Nos H71-2000, Veiga Lopes foi o grande vencedor ao volante do seu Ford Escort MKI RS2000.

Nos Production Cup a vitória sorriu uma vez mais a Pedro Gordo/Rúben Ferreira que na frente de Fernando Ventura e João Posser triunfaram pela segunda vez no fim de semana. Manuel Matos e Luís Santa Bárbara foram os quartos classificados na frente de Alberto Xavier, Jorge Rodrigues, Francisco Marrão, Armindo Ferreira/Nuno Oliveira, Ricardo Marcelino e da dupla familiar de Matilde Lopes e António Lopes, pai e filha.

No Troféu Mini, a vitória foi de Rúben Veludo/Simon Knudsen, que se estreou a vencer na competição monomarca. Veludo recebeu a bandeira de xadrez na frente de Manuel Almeida e José Paradela/Rafael Pereira que completaram o pódio final da corrida. João Silva foi o quarto classificado na frente de Diogo Ferrão/Fernando Soares e Duarte Aguiar/Luís Sepúlveda que tiveram contratempos mecânicos que os impossibilitaram de lutar pela vitória.

Para Francisco Pinto Abreu : “Foram duas excelentes corridas que vieram complementar o ambiente vivido no Paddock deste Racing Sound Fest! Tenho que dar os meus parabéns a todos os pilotos e aos vencedores. Agora entramos na pausa de verão e o Group 1 Portugal e o Troféu Mini regressará ao Circuito do Estoril no final de Setembro.”