Group 1 e Troféu Mini, Estoril: Ricardo Pereira e António Gago dominaram | AutoSport

Ricardo Pereira foi o principal protagonista das duas corridas da ronda Sprint do Group 1 no Circuito do Estoril. O piloto e preparador conseguiu transformar a Pole Position e um segundo lugar da grelha obtido no dia de ontem em duas categóricas vitórias. Já António Gago monopolizou os triunfos no Troféu Mini Portugal.

Corrida 1

Batiam as 11 horas de domingo quando o pelotão do Group 1 Portugal em conjunto com o Troféu Mini Portugal receberam ordem de partida para a primeira das duas corridas Sprint do fim de semana. Com 25 minutos pela frente e com o desafio acrescido das partidas paradas, os 28 carros presentes aceleraram a fundo em direção à primeira curva do traçado de Cascais.

Entre os H81-2000, foi Ricardo Pereira que dominou a corrida a seu belo prazer. O piloto e preparador da RP Motorsport foi o primeiro a ser agraciado com a bandeira de xadrez na frente de Bruno Lima, segundo classificado e Rui Ribeiro que concluiu o pódio da categoria e da classificação geral. No quarto posto da categoria, João Mira Gomes que concluiu a classificação da categoria. De notar que todos os participantes da H81-2000 se encontra ao volante do icónico Ford Escort MKII RS2000.

Nos H81- MAX, a vitória sorriu a André Castro Pinheiro no sonoro Jaguar XJS V12, que cruzou a linha de chegada na frente de Miguel Sardo em Porsche 924 e na frente de António Fresco em Ford Capri MKIII. No entanto, após o término da corrida o colégio de comissários resolveu atribuir uma penalização de 45 segundos ao Porsche 924, atirando-o para o terceiro posto final.

Quanto aos H81-1600, a vitória sorriu a Rafael Cerveira Pinto, que colocou o seu VW Golf GTI MKI no lugar mais alto do pódio superando Nuno Pardalejo em VW Sirocco e Manuel Cabral Menezes em VW Golf GTI MKI. Menção honrosa a Rafael Cerveira Pinto que ontem emprestaram uma caixa de velocidades à equipa do VW Sirocco que sem ela não conseguiriam participar nas corridas do dia de hoje. Já o Toyota Starlet de Rui Moura conseguiu chegar ao final da corrida terminando com o lugar mais alto do pódio dos H81-1300. Félix Ribeiro levou o intemporal Alfa Romeo GT1600 Júnior ao triunfo da H75-1600, divertindo-se em pista como Morris Cooper da categoria 1052 de Carlos Maciel que foi o vencedor da categoria na frente de Francisco Cardoso em Autobianchi A112 Abarth.

Nos Production Cup, a vitória sorriu a Rúben Ferreira. O piloto da Gordo Racing Team conseguiu ultrapassar Alberto Xavier para somar mais um triunfo para a sua conta este ano. Fernando Ventura foi terceiro na frente de Luís Santa-Bárbara, Jorge Rodrigues, Ricardo Marcelino e Francisco Marrão. Vítor Sampaio e João Santos completaram a classificação da categoria dedicada aos Datsun 1200 ex-troféu.

No Troféu Mini, o grande vencedor da corrida foi António Gago. Na categoria Vintage, Gago superou João Silva. Já na cateogira Mighty, José Paradela subiu ao primeiro lugar do pódio. por apenas 2 décimas de segundo, Ruben Veludo não alinhou nesta primeira corrida por complicações mecânicas.

Corrida 2

Com o privilégio de encerrar o programa do Racing Weekend, o Group 1 Portugal e o Troféu Mini alinharam na reta da meta para a derradeira corrida desta terceira jornada das competições promovidas e organizadas pela Touring Racing.

Nos H81-2000 o triunfo foi novamente para Ricardo Pereira, que ainda assinalou a volta mais rápida da corrida. O piloto e preparador esteve um degrau acima da sua concorrência este fim de semana superando Rui Azevedo e Bruno Lima pela vitória. Azevedo e Lima tiveram que se contentar com o segundo e terceiro lugar respetivamente. Nuno Afoito e Rui Ribeiro sofreram percalços mecânicos com os seus Ford Escort RS2000 o que os impediu de concluir esta segunda corrida do fim de semana.

Entre os H81-MAX, André Castro Pinheiro conquistou mais uma vitória para o seu somatório. O piloto do Jaguar XJS V12 conquistou a vitória e assinalou a volta mais rápida da categoria. José Fresco no Ford Capri MKIII foi segundo na frente de Diogo Cavaco no Porsche 924.

Nos H81-1600, Marcos Ruão no VW Sirocco foi o grande vencedor desta segunda corrida do dia. O piloto do sonoro carro alemão superou Rafael Cerveira Pinto no VW Golf GTI MKI. Já Carlos Lourenço levou uma vez mais o fiável Toyota Starlet ao triunfo do H81-1300.

Com os problemas nos seu BMW 1600 Ti já resolvidos, o sempre simpático piloto venezuelano François Guerin foi o grande vencedor da H71-1600. Conseguindo terminar na frente de Henrique Correia no Alfa Romeo GT1600 Júnior, vencedor entre os H75-1600. Nos 1052, Abel Marques foi o grande vencedor. Levando o Autobianchi A112 Abarth a cruzar a linha de chegada na frente do Morris Cooper de Carlos Aniceto.

Nos Productio Cup, o grande vencedor foi Alberto Xavier, depois de conseguir uma Pole Position ontem, o experiente piloto somou mais uma vitória para o seu Palmarés. Pedro Gordo foi segundo classificado na frente de Manuel Matos, terceiro. Seguiram-se Paulo Cunha, Ricardo Marcelino, Jorge Rodrigues, Vasco Sampaio com Francisco Marrão a superar João Rodrigo Santos que completou a classificação da categoria.

Quanto ao Troféu Mini, o grande vencedor foi António Gago que fez a dobradinha no traçado do Estoril. Gago, na categoria Vintage, superou João Silva, que ficou com a segunda posição. Na categoria Mighty, o estreante piloto neste ano, Rafael Pereira conseguiu superiorizar-se a Simon Knudsen que subiu ao segundo lugar do pódio. De notar que todos os participantes do Troféu Mini Portugal tripulam Mini Cooper 1275 SPI, rigorosamente verificados tecnicamente para que exista igualdade técnica e verdade desportiva.

Para Francisco Pinto Abreu, responsável máximo da Touring Racing: “Foram duas corridas muito disputadas e muito aguerridas. Assistimos a ferozes disputas, mas sempre regidas com o máximo Fair Play. Fora de pista viveu-se um ambiente muito familiar e muito amigável, algo que queremos fazer crescer ainda mais. Agora iremos até ao sul de Espanha a Jerez de la Frontera para a penúltima jornada de ambas as competições “