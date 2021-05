Group 1: Definidas as grelhas para hoje

Com uma temperatura digna de primavera, os 33 bravos bólides do Group 1 enfrentaram um asfalto do Autódromo Internacional do Algarve, para a qualificação.

Nos H81-2000, Paulo Vieira não se deixou surpreender pela forte concorrência, com um soberbo tempo de 2:15,1. Deixando a dupla Gaspar-M. Gaspar a uns escassas duas décimas de segundo. A finalizar os lugares da frente para a corrida de hoje chegaram D. Lopes-Martins.

O VW Sirocco preparado pela Gianfranco Motorsport destacou-se dos restantes adversários, Filipe Rodrigues estabeleceu uma marca de 2:19,6 e deixou a dupla Madalena Gaspar- Vasco Ferreira a uns impressionantes 4 segundos de distância. A terminar o trio da frente nos H81-1600 aparece a dupla Cabral Menezes – Melo Breyner.

Passando para os H71-1600, o Alfa Romeo Giulia bateu o BMW 1600 Ti, com alguns problemas elétricos no carro bávaro, mas a disputa desta categoria será renhida com as duplas M. Ribeiro- Ribeiro e Mariana Abreu – François Guerin. A apenas dois segundos desta batalha aparece, dos H71-1300, o Datsun 1200 GX de Luís Sousa Costa que fez uma qualificação muito regular, com voltas repetidas a rodar no mesmo segundo. A sua volta mais rápida foi 2:34.7.

Nos Production Cup, A pole foi para o vencedor da categoria em título. Tomás Pinto Abreu acompanhado por João Rebelo Martins, não deram tréguas e bateram a dupla Reis-Costa por um segundo. No terceiro posto aparece João Posser que se mostrou optimista para as duas corridas de hoje .

Na categoria 1052, Francisco Cardoso não deu hipótese deixou a dupla Maciel – Aniceto para trás e colocaram o seu Peugeot 104ZS na frente da categoria.





Hoje os valentes do Group 1 terão que enfrentar 2 corridas de 40 minutos cada e para além de se esperar chuva, terão que acertar na estratégia certa pois é obrigatória uma paragem nas boxes.