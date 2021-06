Group 1: Corridas disputadas com Nuestros Hermanos em Jarama | AutoSport

O regresso do Group 1 Portugal a Jarama, junto a Madrid foi brindado com uma grelha completa. Foram mais de 40 equipas, repartidas entre os 26 Group 1 e 16 equipas das Carrera los 80’s que se apresentaram à partida.



Com o programa todo no Domingo, as equipa do Group 1 Portugal tiveram a qualificação logo às 10h00. Com muitos carros em pista e muitos Pilotos a conhecerem o fantástico traçado madrileno pela primeira vez a qualificação terminou com algumas surpresas. A dupla Luis Pedro Liberal / Francisco Freitas fizeram a primeira pole-position na competição, mas outros 3 Escort RS2000 estavam muito próximos: os líderes, Carlos Dias Pedro / Ricardo Pereira, Fernando e Fernando Mayer Gaspar e João Diogo Lopes / Filipe Martins. Na H81-1600 Madalena Gaspar /Vasco Ferreira mostravam que os resultados do Algarve seriam para manter e Tomás Pinto Abreu também tomava a dianteira da prova na Production Cup. O tempo era feito pelos carrera 80’s com Lucas Gonzalez-Anleo / Jorge Lopez a fazer o melhor tempo num Porsche 968 CS ex-troféu com Toyos R888.



A primeira corrida à hora de almoço foi repleta de emoções fortes. Um número limitado de 1.000 espectadores, naquele que foi o regresso possivel do publico às provas de Group 1, viu Liberal/Freitas a dominar o início da prova, seguido de perto pelos Pais e Filhos Gaspar com um segundo grupo de Escorts a discutir a terceira posição com Dias Pedro/ Pereira a defenderem-se de Lopes/Martins, Paulo Vieira e Nuno Breda.

Com a troca de Pilotos, a G-Tech fez um melhor trabalho conseguindo ultrapassar o seu rival e garantindo uma vitoria folgada, conseguindo inclusive ser a primeira a ver a bandeira de xadrez à frente de todos os carros da Carrera 80’s. A dupla Liberal/Freitas conseguiram assim o primeiro pódio da temporada e Paulo Vieira terminou a sua fantástica recuperação com a terceira posição.

No H81-1600, foi o Golf de Gaspar/Ferreira que dominou os acontecimentos, com Rafael Cerveira Pinto /Antonio Liberal a conseguirem o 2º lugar e Carlos Gagliardini / João Greno a finalizar o pódio. Entre os 2 primeiros Golf ficaram André Castro Pinheiro / Ernesto Vieira em Jaguar XJS sendo o 7º Group 1 a cortar a meta.

Nos carros de H71, foi um confronto interessante entre o Giulia de João M. Ribeiro e o Datsun 1200 GX de Luis Sousa Costa. Apesar do excelente andamento do 1300, no final não se conseguiu superiorizar ao andamento superior da Giulia 1600.

Francisco Cardoso com o seu tomba gigantes Peugeot 104ZX teve uma interessante luta com o Porsche 924 de Miguel Sardo e Paulo Frazão, aproveitando a maior experiencia no traçado madrileno, mas a dupla do Porsche conseguiu levar a melhor.

Já os Production Cup, para Datsun 1200 de ex-troféu, tiveram uma animada corrida, com Tomás Pinto Abreu a liderar, mas atrás forte animação entre Luis Santa Barbara / Manuel Matos, Paulo Costa e Rui Castro. Rui Castro acabou por ter problemas e Paulo Costa aproximou-se muito de Tomás Pinto Abreu terminando a apenas 4 segundos.



Com o programa compacto, a segunda corrida teve lugar ao final do dia. A dupla Dias Pedro / Pereira dominou a prova conseguindo ultrapassar inclusive o melhor Carrera los 80’s que conduzia um BMW E36 com pneus Toyo. Paulo Vieira continuou a progredir o seu andamento e conseguiu isolar-se na segunda posição, deixando a emoção da prova para o terceiro lugar com 4 Escort nessa disputa. Destes quer Diogo Lopes/Martins, quer Gaspar/Gaspar tiveram problemas mecânicos e Liberal / Freitas com um erro perderam bastante tempo. Quem estava a fazer uma excelente prova de resistência era Nuno Breda que acabou na última volta por fazer também um erro, o que possibilitou a Liberal/Freitas novo Podium em Jarama.

O Jaguar de Castro Pinheiro / Viera continuou a progredir o seu andamento e já foi o melhor “não Escort” e na disputa da categoria H81-1600 foram nesta segunda corrida Cerveira Pinto / Liberal que levaram a melhor sobre Gaspar/Ferreira. No final vitorias repartidas em Jarama tal como aconteceu no Estoril.



A próxima prova de Group 1 Portugal Realiza-se no Autódromo do Estoril nos dias 10 e 11 de Julho.