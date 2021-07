Estoril Super Racing Series: Nove corridas em direto | AutoSport

Domingo (11 julho)

SuperCars 10h10/10h55 Corrida 1

SuperCars 15h05/15h50 Corrida 2

Group 1Portugal + Troféu Mini 12h10 Corrida 1

Group 1Portugal + Troféu Mini 17h30 Corrida 2

Kia GT Cup (Live no Facebook): https://www.facebook.com/kiagtcup

Kia GT Cup 12:50-13:15 Corrida 1

Kia GT Cup 16:45-17:10 Corrida 2

Super Seven by Toyo Tires 11:30-11:50 Corrida 2

Super Seven by Toyo Tires 15:00-15:20 Corrida 3

Super Seven by Toyo Tires 18:10-18:30 Corrida 4

Supercars, Group 1 e Mini)

Super 7 e Kia GT Cup (Live no Facebook): https://www.facebook.com/kiagtcup

Super Seven by Toyo Tires (Live no Facebook) https://www.facebook.com/supersevenbytoyotires