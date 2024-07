Estoril Summer Party: Ricardo Pereira (Group 1) Francisco Borreguero (Troféu Mini) nas poles

Começou hoje o programa desportivo do Group 1 Portugal e Troféu Mini inserido no Estoril Summer Party. Foi em pleno dia de verão que os 31 carros das competições organizadas e promovidas pela Touring Racing arrancaram para aquela que é a terceira jornada do calendário.

Ricardo Pereira foi o mais veloz do pelotão e dos H81-2000. O piloto e chefe de equipa da RP Motorsport superou Rui Ribeiro por apenas 241 milésimas de segundo. Bruno Lima foi terceiro na frente da dupla Nuno Afoito / João Mira Gomes. Mário Neto foi quinto com a dupla François Monory / Vasco Monory que completaram a classificação dos H81-2000.

Entre os H81-1600, o mais veloz foi a dupla Manuel Cabral Menezes / Manuel Mello Breyner seguido pela dupla Rafael Cerveira Pinto / Carlos Dias Pedro e com Carlos Gagliardini / Pedro Teixeira de Melo a serem os terceiros mais velozes entre os H81-1600. De notar que os três primeiros classificados são VW Golf GTI MKII. Quarto classificado, a dupla do VW Sirocco de Nuno Pardalejo/ Marcos Ruão que conseguiram resolver o problema de cariz elétrico que sofreram no início da qualificação obrigando-os a parar. A concluir a classificação da categoria os estreantes Joaquim Bernardes/ Sérgio Silva, pilotos experientes de rally, que completaram hoje a sua primeira sessão oficial em circuito.

Nos H81-MAX, o primeiro posto foi para a dupla de Diogo Cavaco / Bernardo Almeida em Porsche 928 que superaram assim a dupla do Jaguar XJS V12 de André Castro Pinheiro e Ernesto Silva Vieira.

Nos 924 Cup a dupla António Reis / José Carvalhosa foram os mais rápidos na frente de Rui Silva Carvalho. Félix Ribeiro / Henrique Correia foram os terceiros e Miguel Sardo / Mark Paulo completaram a classificação da novíssima categoria do Group 1 Portugal.

François Guerin e Alexandre Almeida em BMW 1600 Ti foram os 18º na classificação geral, demonstrando que a idade é apenas um número e que clássicos são os belíssimos carros em pista. A dupla mais experiente do pelotão Fernando Gaspar / Aníbal Rolo tiveram um problema mecânico que os impossibilitou de marcar um tempo na sessão de qualificação com o Datsun 1200 GX.

No que toca aos Production Cup, Rúben Ferreira e Pedro Mourato Gordo foram os mais rápidos superando Alberto Xavier e Armindo Ferreira irão arrancar os três juntos nas corridas de amanhã. Quartos classificados Fernando Ventura/ Paulo Cunha seguido da dupla Luís Santa Bárbara / Manuel Marques Matos, Francisco Marrão, Vítor Sampaio/ Vasco Sampaio, e Ricardo Marcelino a completar a classificação dos Datsuns 1200 ex-Troféu.

Entre os Mini, surpresa com a Pole Position de Francisco Borreguero. O piloto espanhol superou Cayo Santos/Rafael Pereira e João Silva. A dupla Rúben Veludo / Simon Knudsen completaram a classificação.

Para Francisco Pinto Abreu, responsável máximo: “Em nome da TouringRacing, é ótimo poder assistir a uma qualificação tão disputada colmatada por um comportamento exemplar demonstrado por todos os. A dedicação e profissionalismo de cada um contribuem para um ambiente de competição saudável e emocionante. Convido a todos a estarem presentes amanhã para as duas corridas do Estoril Summer Party, onde poderão testemunhar o talento e a paixão dos nossos participantes. Contamos com a vossa presença para celebrar juntos este evento memorável.”

