Estoril Summer Party: 2ª jornada do Group 1 Portugal e Troféu Mini

O Group1 Portugal e o Troféu Mini regressam às pistas este fim de semana, para a segunda jornada da temporada 2025, desta vez no Circuito do Estoril.

Depois do arranque em Portimão, a competição entra agora em ritmo de verão com o Estoril Summer Party, onde se destacam várias estreias, uma grelha diversificada e corridas que prometem emoção do início ao fim.

Estreias no Troféu Mini e o arranque do “Group 1 no Feminino”

Um dos grandes destaques deste fim de semana é a estreia absoluta das pilotos Maria José Ribeiro e Susana Leão, ao volante do Mini #7, integradas no novo projeto da Touring Racing “Group 1 no Feminino”. Esta iniciativa tem como objetivo promover e dar visibilidade à participação feminina no desporto automóvel histórico. Será a primeira vez que uma dupla 100% feminina compete no Troféu Mini, e todas as atenções estarão voltadas para este momento marcante.

Também em estreia no Troféu Mini estará o jovem Dylan Soares Melo (Mini #99), juntando-se aos já conhecidos Simon Knudsen (Mini #33), Ruben Veludo (Mini #22) e Ricardo Cardoso (Mini #62), que regressa à competição depois da sua estreia em Portimão. Com cinco Mini inscritos, o pelotão promete animação, disputas cerradas e muito espetáculo.

Group 1 Portugal grelha recheada e competitiva

O restante pelotão do Group 1 Portugal apresenta um total de quase 30 carros divididos por

várias categorias históricas. Entre os destaques

H-81 2000 com nomes fortes como Rui Ribeiro, Bruno de Lima, Mário Neto, David Vieira Rui

Azevedo e François Monory Vasco Monory.

H-81 MAX com os potentes Porsche 928 de Diogo Cavaco Bernardo Almeida e Pedro Gordo

Rúben Ferreira, o Ford Capri 3000 de Manuel Melo Miguel Pereira, e o elegante Jaguar XJS

V12 de André Castro Pinheiro.

H-81 1600 onde os Golf GTI e o Scirocco de Nuno Pardalejo Marco Ruão prometem corridas

equilibradas com a presença de Manuel Cabral Menezes Manuel Mello Breyner, Joaquim

Bernardes Sérgio Silva, Rafael Cerveira Pinto Armindo Ferreira, Carlos Gagliardini Pedro

Teixeira de Melo, e Madalena Gaspar Fernando Mayer Gaspar.

H-75 com Félix Ribeiro no Alfa Romeo GT Junior e Veiga Lopes num Ford Escort RS 2000. 1Press Release

H-71 com os Datsun 1200 (João Magalhães e Vasconcelos, João Cavaleiro e Silva) e o

BMW 1600 Ti de François Guerin Alexandre Almeida.

H-81 1300 com Miguel Miguel no Austin Metro.

1052 com Carlos Maciel Carlos Aniceto ao volante do pequeno, mas carismático Morris

Cooper.

924 Cup com três Porsche 924 em pista, pilotados por Miguel Sardo João Fedorowicz,

António Reis, e João Rodrigo Santos José Carvalhosa.

Production Cup onde os Datsun 1200 de João Neves, Luís Santa Bárbara João Andrade

e Jorge Rodrigues vão animar mais uma luta clássica.

Com uma grelha completa, pilotos experientes e estreantes cheios de ambição, esta

segunda jornada do Group 1 Portugal e Troféu Mini promete manter o nível competitivo em

alta, num fim de semana onde a paixão pelos clássicos volta a marcar encontro com o

público no Estoril.