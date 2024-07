Estoril Summer Festival/Group 1 Portugal e Troféu Mini: triunfos repartidos

Tiveram lugar no Circuito Estoril as duas corridas que completavam o programa desportivo do Group 1 Portugal e Troféu Mini, com os triunfos a serem repartidos entre Ricardo Pereira e Bruno Lima

Group1/1ª corrida: Ricardo Pereira triunfa na primeira corrida

Ricardo Pereira mostrou ao que vinha logo na primeira corrida. Após uma sessão de qualificação que dominou o piloto e chefe de equipa não deu hipótese aos seus adversários cruzando a linha de chegada isolado na frente da corrida. Bruno Lima foi segundo com a dupla João Mira Gomes / Nuno Afoito a completarem o pódio do H81-2000. Mário Neto foi quarto na frente da dupla de François Monory / Vasco Monory. Já Rui Ribeiro não conseguiu completar a corrida devido a problemas mecânicos no seu Ford Escort RS2000. De relembrar que todos os participantes desta categoria utilizaram o Ford Escort RS2000.

Nos H81-MAX, a vitória sorriu à dupla de Diogo Cavaco / Bernardo Almeida em Porsche 928. O carro germânico impôs-se ao britânico Jaguar XJS V12 de André Castro Pinheiro / Ernesto Silva Vieira.

Já nos H81-1600 a surpresa foram os homens do VW Scirocco. Marcos Ruão e Nuno Pardalejo impuseram a cadência aos VW Golf MKI de Carlos Gagliardini / Pedro Teixeira de Melo, de Rafael Cerveira Pinto / Carlos Dias Pedro, de Manuel Cabral Menezes / Manuel Mello Breyner e dos estreantes Joaquim Bernardes / Sérgio Silva. Menção especial para a grande luta de Carlos Gagliardini e Carlos Dias Pedro que foi simplesmente espetacular.

Na 924 Cup, a vitória foi de Rui Silva Carvalho que completou os 40 minutos de corrida na frente da dupla Miguel Sardo / Mark Paulo. Esta última dupla, superou um problema mecânico no seu Porsche 924 conseguindo trazer o carro até à bandeira de xadrez. Félix Ribeiro / Henrique Correia não completaram a corrida, abandonando na primeira volta da corrida com problemas mecânicos.

Entre os Production Cup, os grandes vencedores foram Pedro Mourato Gordo / Rúben Ferreira. A dupla da Gordo Team superou assim, Alberto Xavier, Armindo Ferreira, a dupla de Luís Santa Bárbara / Manuel Marques Matos e Francisco Marrão. Já a dupla de Fernando Ventura / Paulo Cunha, a dupla Vasco Sampaio / Vítor Sampaio e Ricardo Marcelino completaram a classificação da categoria.

Menção especial para François Guerin e Alexandre Almeida que concluíram a primeira corrida com um brilhante 12º posto da classificação geral.

No Troféu Mini, os grandes vencedores foram Cayo Santos e Rafael Pereira que superaram João Silva e Francisco Borreguero. Já a dupla Rúben Veludo / Simon Knudsen não arrancaram para esta primeira corrida.

Group1/2ª corrida: Bruno Lima voa até ao lugar mais alto do pódio

A segunda corrida trouxe um novo vencedor, Bruno Lima, o jovem piloto conseguiu a tão desejada vitória nesta derradeira prova no Circuito Estoril. O piloto da RP Motorsport superou Rui Ribeiro, Mário Neto, João Mira Gomes / Nuno Afoito e Françis Monory / Vasco Monory. Já o vencedor da primeira corrida, Ricardo Pereira, sofreu um problema no rolamento da sua roda traseira esquerda que fez com que o piloto perdesse 9 voltas para o líder. Ficando assim concluída a classificação dos H81-2000.

Duas em duas para Bernardo Almeida / Diogo Cavaco em Porsche 928. A dupla do carro germânico fechou com chave de ouro o fim de semana perfeito e com a pontuação máxima. Já André Castro Pinheiro e Ernesto Silva Vieira em Jaguar XJS V12 subiram ao lugar intermédio do pódio pela segunda vez neste fim de semana.

Nos H81-1600, a vitória foi de novo para Marcos Ruão / Nuno Pardalejo em VW Scirocco. A dupla da RP Motorsport foi imperial triunfando com 4 segundos de vantagem sobre Manuel Cabral Menezes / Manuel Mello Breyner. Já Joaquim Bernardes / Sérgio Silva conseguiram o seu primeiro pódio no Group 1 Portugal. Carlos Gagliardini /Pedro Teixeira de Melo foram quartos classificados na frente de Rafael Cerveira Pinto / Carlos Dias Pedro que completaram a classificação.

Na 924 Cup, nova vitória para Rui Silva Carvalho conseguindo assim o seu fim de semana perfeito! Henrique Correia e Félix Ribeiro fora segundos superando Mark Paulo e Miguel Sardo pelo lugar intermédio do pódio da categoria dedicada aos Porsche 924.

Alexandre Almeida e François Guerin conseguiram completar mais uma dura prova ao volante do BMW 1600 Ti já muito conhecido do público português na 13ª posição.

Dobradinha para Pedro Mourato Gordo e Rúben Ferreira nesta segunda corrida do fim de semana. A Gordo Racing Team conseguiu assim o fim de semana perfeito cruzando a linha de chegada na frente de Armindo Ferreira e de Francisco Marrão que completaram o pódio da categoria dedicada aos Datsun 1200 ex-troféu. Manuel Marques Matos / Luís Santa Bárbara foram os quartos classificados seguidos de Fernando Ventura / Paulo Cunha, Vítor Sampaio / Vasco Sampaio e Ricardo Marcelino. Já Alberto Xavier foi impossibilitado de completar a corrida após um azar mecânico no seu Datsun 1200.

No Troféu Mini, nova vitória para Cayo Santos / Rafael Pereira alargando assim a sua liderança no campeonato. Os jovens pilotos do Mini #7 receberam a bandeira de xadrez na frente de João Silva e da dupla Ruben Veludo / Simon Knudsen e de Francisco Berreguero que sofreu problemas mecânicos no seu Mini.

As competições da TourinRacing regressam ao ativo em outubro para o Algarve Classic Festival.

Para Francisco Pinto Abreu, responsável máximo da Touring Racing: “ foi um fim de semana de sonho! O Circuito Estoril recheado de público, duas corridas sem problemas nem Safety-Car o que é algo raro confesso. Agora vem a pausa grande de verão e chegou a altura de descansar e preparar a segunda metade da época da melhor forma! Até lá!”