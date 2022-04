Estoril Group 1: Luís Pedro Liberal e Francisco Freitas na Pole Position | AutoSport

Foi debaixo de chuva que arrancou a primeira qualificação do Group 1 em 2022. Os 33 carros, divididos entre as variadas categorias, receberam ordem de arranque para a sessão qualificativa no traçado de Cascais. Apesar da chuva que se fazia sentir neste sábado, a festa que é o Group 1 Portugal teve o seu início com automóveis de 7 marcas distintas.

Nos primórdios da qualificação, a luta da “armada Escort” pela Pole Position estava ao rubro e o primeiro posto da grelha de partida estava em discussão. A dupla Luís Pedro Liberal e Francisco Freitas conseguiram ser os primeiro a marcar um tempo rápido com Carlos Dias Pedro e Ricardo Pereira logo atrás. No terceiro posto, ainda a descobrir a melhor aderência do traçado de Cascais, estava Paulo Vieira. Os três primeiros carros da tabela classificativa são todos preparados pela RP Motorsport.

Nos H81-1600 o ritmo era ditado pelo vencedor em título, Rafael Cerveira Pinto, que, nesta primeira prova trazia como companheiro de equipa António Liberal. A dupla apoiada pela Squadra era de perto seguida pela dupla familiar Madalena Gaspar a Fernando Gaspar, também num VW Golf GTI MKI.

Com a chuva a estabilizar e os pilotos a ganharem experiência nestas condições traiçoeiras, os tempos foram caindo e as classificações mudavam volta após volta. Era impossível prever quem sairia no topo de cada categoria. Nos H81-2000, a apenas 20 segundos do fim, era a dupla Filipe Martins/João D. Lopes que liderava com Paulo Vieira e Rui Ribeiro em segundo e terceiro. Mas tudo mudou num ápice provando que o desporto automóvel é imprevisível e só são feitas as contas depois do cair da bandeira de xadrez.

Assim que o cronómetro marcou o fim da sessão de qualificação, a dupla Luís Pedro Liberal/Francisco Freitas conseguia a primeira linha da grelha de partida com o tempo de 2:21.233 para as corridas de amanhã. Paulo Vieira, noutro Ford Escort RS 2000, está a escassos 0,827 segundos, prometendo uma luta acesa para a primeira corrida de amanhã. Na terceira linha da grelha, Rui Ribeiro, que estreava o seu Escort fecha o trio mais rápido desta sessão de qualificação e deixa em aberto a discussão nesta categoria H81-2000. Amanhã será certamente emocionante, tanto mais que Filipe Martins/João Diogo Lopes, que saem da 4º posição, tinham o segundo melhor tempo até sofrerem uma penalização por velocidade nas boxes.

Primeiro da categoria H81-MAX e 10º mais rápido, irá vai sair André Castro Pinheiro e Ernesto Vieira, com o elegante Jaguar XJS V12. No entanto, amanhã com o piso seco, o potente Jaguar irá certamente recuperar posições. Por outro lado, Rui Silva Carvalho surpreendeu e conseguiu um excelente 8º lugar com o seu Porsche 924 atmosférico aproveitando a chuva que se fazia sentir.

Entre os H81-1600, Rafael Cerveira Pinto/ António Liberal foram os mais velozes. Completando uma volta, em piso molhado, em 2:25,720. Na segunda posição ficaram a dupla Madalena Gaspar/Fernando Gaspar, deixando a expetativa de quem irá triunfar na categoria H81-1600. José Cidrais foi terceiro na categoria com o seu VW Scirocco.

Paulo Lima e José Paradela trouxeram o seu BMW 1600 Ti até ao Autódromo do Estoril e debaixo de chuva conseguiram um respeitável 11º lugar da classificação geral e primeiro da categoria H71-1600. Quem também regressou às grelhas do Group 1 Portugal foi António Veiga Lopes, que com o seu Ford Escort RS2000 da categoria H75-2000, sairá nas corridas de amanhã do 17º posto. O piloto do Ford Escort com o número 515, completou as 13 curvas do circuito em 2:37,458.

A Production Cup trouxe até ao Estoril nove (9) magníficos Datsun 1200 ex-Troféu e o melhor na primeira sessão de qualificação foi o Pedro Reis, com o tempo de 2:40.785, que parece ter encontrado a linha ideal. Só que Alberto Xavier terá certamente uma palavra a dizer. A dupla Luís Santa Bárbara/Manuel Matos realizou o terceiro melhor tempo dos Datsun, esperando-se uma corrida bem disputada para amanhã até porque Tomás Pinto Abreu, a dupla Vasco e Vítor Sampaio e Pedro Gordo/Ruben Ferreira partem logo atrás.

O responsável pela organização, Diogo Ferrão, espera “muita emoção no Group 1, com as melhores voltas quase todas realizadas na última volta. Se as corridas forem iguais às qualificações, vão existir lutas muito interessantes em todas as categorias. Caso esteja bom tempo convidamos todos a virem assistir a grandes corridas ao vivo ou em caso de chuva vão poder assistir, em Live Streaming no Youtube e Facebook.”

Para poder visualizar as Corridas em Live Streaming visite as páginas do Facebook do Group 1 e da Race Ready, ou assista no Canal da Race Ready no Youtube.

Horário das provas:

Corrida 1 – 09h40

Corrida 2 – 14h15