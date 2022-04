Estoril, Group 1: Ricardo Pereira vence corrida 1 | AutoSport

Ricardo Pereira (Ford Escort RS2000) venceu a corrida inaugural do Group 1 no Autódromo do Estoril. O piloto do carro 501 bateu a dupla Luís Pedro Liberal/Francisco Freitas (Ford Escort RS2000) por 3.929s, ultrapassando o Ford adversário na fase final da corrida.

Paulo Vieira (Ford Escort RS2000) terminou no terceiro lugar e subiu ao pódio.

A corrida 1 do Group 1 no Estoril, com duração de 40 minutos, arrancou sem problemas e Francisco Freitas (Ford Escort RS 2000) e Paulo Vieira (Ford Escort RS 2000) mantinham as duas primeiras posições no pelotão. Cerca de 10 minutos depois do início da prova, o Safety Car foi obrigado a entrar em pista para permitir a retirada do Mini do piloto Rúben Veludo, que ficou parado numa zona complicada da pista.

Após a saída do Safety Car, e com o pitlane aberto para troca de pilotos e paragens obrigatórias, os pilotos começaram a parar. Após o ciclo de paragens nas boxes, faltando cerca de 15 minutos para o final da prova, Luís Pedro Liberal (que substituiu Francisco Freitas no Ford) estava na liderança do pelotão, seguido de Ricardo Pereira e Paulo Vieira seguia no terceiro posto.

A diferença entre Liberal e Pereira chegou a ser de 6 segundos, mas com o desenrolar da corrida, o piloto do Ford perdeu essa vantagem e na saída da curva 20, quando faltavam cerca de 3 minutos e meio para o final da corrida, Ricardo Pereira ultrapassou o adversário e passou a liderar o pelotão, posição que não perdeu mais até ao final da corrida.



