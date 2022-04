Estoril/Group 1: Bons triunfos de Luís Pedro Liberal e Francisco Freitas | AutoSport

A temporada de 2022 do Group 1 começou com duas interessantes corridas e lutas em boa parte da extensão do plantel em pista. Apesar das ‘ameaças’ do IPMA, o sol brindou equipas e o muito público presente por cima das boxes, a colorir bem este Estoril Welcome Spring.

Na primeira corrida do Group 1, na partida, destacaram-se logo três Ford Escort RS 2000.

A dupla Luís Pedro Liberal/Francisco Freitas, Rui Ribeiro e Paulo Vieira foram para a frente, seguidos muito de perto por Filipe Martins/João Diogo Lopes, Nuno Breda/António Maia e Ricardo Pereira/Carlos Dias Pedro.

Mais atrás, Pereira/Dias Pedro eram a equipa mais rápida em pista subindo de 7º para 2º iniciando a sua perseguição a Liberal/Freitas. Paulo Vieira seguia um pouco mais atrás, seguido de Martins/Lopes e Breda/Maia, que se defendia do Jaguar XJS V12 de Pinheiro/Vieira.

Pouco depois, o Escort de Pereira passava para a liderança, mantendo-a até à paragem nas boxes. No pelotão, várias lutas dentro e entre categorias, desde os Datsun 1200 ex-Troféu da Production Cup até aos VW Golf e Sirocco da H81-1600.

Nos Production Cup, a luta entre Paulo Costa e Alberto Xavier, favorável ao primeiro.

Com as paragens nas boxes, as contas baralharam-se, a liderança da prova passou por dois carros. Paulo Vieira liderou nos momentos iniciais, mas depois foi Luís Liberal a assumir, mas este não conseguiu resistir à cavalgada monumental de Ricardo Pereira que a 3 voltas do fim assumiu a liderança da corrida e venceu em pista, contudo, uma penalização por excesso de velocidade nas boxes retirou a vitória ao piloto do Porto, caindo para quarto.

Assim, Luís Liberal e Francisco Freitas triunfaram. Paulo Vieira foi segundo com Filipe Martins/João Diogo Lopes a fechar o pódio da categoria H81-2000, todos em Ford Escort RS2000.

Entre os H81-1600, Rafael Cerveira Pinto e António Liberal (VW Golf GTI MKI). José Cidrais (VW Sirocco) foi segundo depois de partir das últimas posições devido a problemas mecânicos e Madalena Gaspar/Fernando Gaspar, em VW Golf GTI MKI, completaram o pódio. André Castro Pinheiro/Ernesto Vieira foram os nonos e António Veiga Lopes, venceu entre os H75-2000 no seu Ford Escort MKI RS2000.

Paulo Lima/José Paradela (BMW 1600Ti) venceram nos H71-1600. Nos Production Cup, venceu a dupla Paulo Costa/Pedro Reis.

Dobradinha de Liberal/Freitas na 2ª corrida

Na 2ª corrida, Francisco Freitas (Luis Liberal) distanciou-se ao aproveitar as lutas atrás de si entre Paulo Vieira, Rui Ribeiro e Filipe Martins, todos em Ford Escort RS 2000. Carlos Dias Pedro (Ford Escort MKII RS2000) seguia mais atrás, à frente de António Maia/Nuno Breda. Grande luta na Production Cup entre Alberto Xavier e Tomás Pinto Abreu, que por sua vez se defendia de Luís Santa Barbara /Manuel Matos, um trio de Datsun 1200 ex-troféu.

Com as paragens obrigatórias a serem cumpridas e cada um dos carros a estabilizar na sua posição, já se começava a desenhar uma classificação para cada categoria.

Nos H81-2000 e na liderança da prova, a dupla Luís Pedro Liberal/Francisco Freitas seguia confortavelmente isolada, mas a luta era grande pelo segundo lugar, entre Paulo Vieira e Carlos Dias Pedro, com Vieira a repetir o segundo lugar da primeira corrida.

Nos H81-1600, Rafael Cerveira Pinto/António Liberal conquistavam a dobradinha do fim de semana, na frente de José Cidrais no VW Sirocco e Madalena Gaspar/Fernando Gaspar (VW Golf da G-Tech).

António Veiga Lopes (Ford Escort MKI RS2000) venceu novamente os H75-2000. Quem seguiu o exemplo do experiente piloto do Ford Escort, foram as duplas de André Castro Pinheiro/Ernesto Vieira(Jaguar XJS V12) e Paulo Lima /José Paradela(BMW 1600 Ti). Castro Pinheiro/Vieira conquistaram a segunda vitória do fim de semana entre os H81-MAX e Lima/Paradela entre os H71-1600.

Na Production Cup, Alberto Xavier e Tomás Pinto Abreu proporcionaram uma grande luta, trocaram inúmeras vezes de posição, na última volta os dois Datsun saíram da Parabólica Ayrton Senna lado a lado e no Photo Finish, Tomás Pinto Abreu ficou melhor na foto, por 0.027s. A completar o pódio, Luís Santa Bárbara/Manuel Matos.

O Group1 Portugal volta às pistas em terreno espanhol, no Circuito del Jarama em Madrid, nos dias 14 e 15 de Maio.