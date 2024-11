Estoril Endurance Festival: Touring Racing termina 2024 com 51 inscritos

Com mais de cinco dezenas de inscritos, o Group 1 Portugal e o Troféu Mini, prometem boas lutas na derradeira prova do ano, a disputar no Circuito Estoril, as 2 Horas do Estoril.

Depois de um ano repleto de emoções e boas corridas, a Touring Racing dirige-se até ao Estoril para fechar 2024 com pompa e circunstância, nas 2 Horas do Estoril e para isso o promotor leva até ao Circuito Estoril 51 carros para a prova de 2H, um novo recorde de inscritos na grelha do Group 1 Portugal e Troféu Mini!

Production Cup: Uma dezena de Datsun para a resistência de 2h

Com um número interessante de inscritos, antevê-se uma disputada corrida na Production Cup. Pedro Mourato Gordo e Rúben Ferreira são os líderes da classificação e partem para a já clássica prova como um dos favoritos, mas não terão a vida facilitada, pois com as presenças de Alberto Xavier, das duplas de Luís Santa-Bárbara / Manuel Marques Matos, Fernando Ventura / Paulo Cunha e Jorge Rodrigues / Jorge Lobo. E ainda a dupla Nuno Valente / Pedro Clemente, Henrique Xavier / Carlos Lopes e da dupla Vítor Sampaio / Vasco Sampaio. A completar a listagem de inscritos e a solo para a prova de duas horas Armindo Ferreira e Ricardo Marcelino. De relembrar que a Production Cup é a categoria dedicada aos Datsun 1200 ex-Troféu.

H81: A Categoria mais popular entre os pilotos

São 21 os carros presentes que se regem pelo regulamento da categoria H81. Com as variações a serem apenas nas cilindradas dos mesmos. A cilindrada mais popular é sem dúvida a H81-2000, com uma dezena de inscritos e o carro predileto? O Ford Escort RS2000! Ricardo Pereira fará equipa com o conhecido Fernando M. Gaspar e de certo que são uma dupla de peso na categoria e na vitória à geral. No entanto, a dupla do carro 501 terá que se gladear com duplas como Francisco Freitas / Steve Soper, Rui Azevedo / David Vieira e com os tripulantes a solo Bruno Lima e Rui Ribeiro. No entanto juntam-se a estas já conhecidas caras, “sangue novo” Manuel Almeida fará equipa com Tiago Madeira no carro 523, Stefane Codet com Samuel Vidal e não podemos esquecer da dupla João Mira Gomes / Nuno Afoito. François Monory, que habitualmente se inscreve com o filho Vasco Monory, para esta prova trará outra dupla de Francisco Luís, pai e filho.

Na Classe dedicada aos motores até 1600cc, os VW Golf GTI dominam a lista de inscritos com 75% dos inscritos a serem exemplares deste “Hot Hatch” dos anos 80! Manuel Cabral Menezes e Manuel Mello Breyner não terão a vida facilitada com a experiente tripla de Madalena Mayer Gaspar / Fernando Gaspar / Aníbal Rolo e Fernando Mayer Gaspar. Ainda as triplas Rafael Cerveira Pinto/ Pedro Ortigão/ Rui Penteado e de Carlos Matos/Nuno Matos / Carlos Diogo e as duplas Joaquim Bernardes / Sérgio Silva e Carlos Gagliardini/ Pedro Teixeira de Melo completam o quadro de VW Golf GTI. De qualquer forma, sobra-nos 1 inscrito entre os 1600cc, a dupla Marco Ruão e Nuno Pardalejo, assistidos pela RP Motorsport, optou por marcar a diferença inscrevendo-se com um belíssimo VW Scirocco.

Para os carros com cilindradas superiores a 2000cc, a Touring Racing dedicou uma classe, a H81-MAX e são quatro os inscritos. André Castro Pinheiro e Ernesto Silva Vieira num espetacular Jaguar XJS V12, Diogo Cavaco/ Pedro Alves Nogueira num Porsche 928 e um regresso de Francisco Pinto e Paulo Sousa num BMW 323i e ainda os irmãos António e José Fresco com o seu Ford Capri 3000! Dos com maior cilindrada passamos para aquele que dentro dos H81 tem a menor, falamos do Renault 5 TL que será o carismático inscrito dos H81-1300 pelas mãos de José Familiar e Pedro Diogo.

Ao passar para a década de 70, surgem as homologações H71 e são duas as classes, 1600cc e 1300cc. Nos 1600cc são 3 os inscritos, 2 Alfa Romeo Giulia 1600, das duplas João Miguel Ribeiro / Miguel Ribeiro e da quadra Manuel Melo / Miguel Pereira/ Raul Castro/Pedro Pinto e o já conhecido BMW1600Ti que desta vez será conduzido por Jacky Tillo e Frederique Lariau. Com um Datsun 1200 de especificação mais evoluída que a permitida pelos regulamentos da Production Cup, a dupla Pedro Reis/ João Azevedo serão os únicos concorrentes da H71-1300.

A convite da organização, teremos 3 carros, 2 BMW 325i, um de Imparato / Kunert/ Wales e outro de Carlos Tavares / Marc Finot/ Xavier Chereau. Já Rui Moura vem com António Duarte no VW Golf GTI mas de especificação Gr2.

Na 924 Cup, são 4 os inscritos munidos de Porsche 924, a dupla de António Reis / José Carvalhosa, o habitual Rui Silva Carvalho que correrá a solo, a dupla de Félix Ribeiro / Henrique Correia e a quadra de Miguel Sardo / Tiago Neves / Paulo Guilherme/ Paulo Freire. Antevê-se uma aguerrida luta pelos lugares nos pódio da categoria.

Troféu Mini Portugal: Maior lista do ano

O troféu Mini Portugal sempre foi sinónimo de animação, adrenalina e grandes corridas. Os pequenos citadinos britânicos são bólides de provas dadas e para a corrida de 2H a Touring Racing acredita que não será diferente!

Oito são os inscritos para esta derradeira prova do ano. Rafael Pereira e Cayo Santos estão na luta pelo título com a dupla Rúben Veludo /Simon Knudsen, mas terão a companhia dos anteriores vencedores do Troféu Luís Sepúlveda / Duarte Aguiar que trazem mais dois reforços: Fernando Soares e Nuno Sepúlveda. Joel Reis também marca presença com o seu colega de equipa Luís Lopes mas terá a companhia de Telmo Nunes / Paulo Escarigo, de João Cavaleiro e Silva/ Nélson Rego / Rui Salvada, de Steven Rideout / André Roque. Já João Silva, a solo, completa a lista de inscritos do Troféu Mini.

A qualificação, primeira hora de domingo ( 09H00 e o arranque da corrida de 2H será às 15h10 do mesmo dia). Recordamos que a corrida vai ter transmissão domingo em direto por Live Streaming nas redes sociais Facebook e Youtube da Touring Racing.