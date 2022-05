CPV: Jarama com “casa cheia” na ronda inaugural do Nacional de Velocidade | AutoSport

O programa “Supercars em Jarama”, no fim de semana dos próximos dias 14 e 15 deste mês, que marca o início do Campeonato de Portugal de Velocidade/Iberian Supercars Endurance by Hankook – com duas corridas de 45 minutos em cada um dos dias, o que promete um conjunto de corridas empolgantes, com duas competições de Clássicos (“Carrera los 80’s” e Grupo 1 Portugal) e ainda o troféu monomarca com os Caterhams do Super 7 by Toyo Tires.

A animação não vai acontecer apenas na pista, já que o Paddock será também um atrativo do público, pois para além de dispor de várias lojas de merchandising terá a possibilidade de viver experiências de Slide e de Karting. A finalizar, realiza-se a 1ª edição do Supercar Festival, uma grande concentração de superdesportivos de estrada, que terão ainda a possibilidade de fazer umas voltas a grande velocidade na

pista, em condições de segurança.

A pista mais emblemática e central, a nível geográfico, do país vizinho, tem enormes tradições nos desportos motorizados. Nos anos 60 pilotos portugueses como Carlos Gaspar e Carlos Santos, entre outros, viveram ali dias de glória. Mais tarde foram secundados por Pedro Matos Chaves e Ni Amorim e o circuito regressa agora aos grandes momentos, num programa que evoca o passado e exibe, em simultâneo, a atualidade. Se o Campeonato de Portugal de Velocidade/Iberian Supercars Endurance

by Hankook surge como cabeça de cartaz, ao colocar em pista os sempre espetaculares carros de GT e SuperTurismo de última geração, como McLarens 570S, Audi R8 ou Hyundai Elantra N TCR ou CUPRA TCR, há ainda mais três competições que prometem não passar despercebidas dos espetadores.

A denominada “Carrera los 80’s” corresponde à continuação do Historic Endurance, mas agora destinada a carros dos anos 80 e início dos 90, proporcionando aos gentleman drivers um bom argumento para retirar as suas relíquias da garagem, tais como os Volvo 240 Turbo, um BMW M3 Grupo A ou os sempre eficientes Porsche 911 ou 968.

As corridas de Grupo 1, em conjunto com o Troféu Mini, também não deixarão de ser cativantes, ao recriarem as competições dos anos 70 que proporcionavam animados despiques protagonizados pelos pilotos dos Datsun 1200, dos Golf GTi, dos Ford Escort ou, claro, dos Mini.

Os Caterham das Super 7 by Toyo Tires serão outra das atrações do fim de semana no circuito dos arredores de Madrid, já que em pista estarão nada menos que 40 carros, divididos por dois modelos, a discutirem cada metro de asfalto…

Contudo, a animação também passará pelo Paddock, já que a organização do evento decidiu promover o “Supercars Festival”, uma concentração de superdesportivos aberta a clubes ou proprietários deste tipo de veículos. E quem fizer a sua inscrição antecipadamente na web supercarfestival.org poderá estacionar o seu carro no Paddock em local privilegiado e ainda dar umas voltas na pista. Só é possível a aquisição de bilhetes para domingo (dia 15), que pode ser feita na web supercarfestival.org ou ainda em https://www.jarama.org/

PROGRAMA “SUPERCARS EM JARAMA”

SÁBADO (14 maio)

10:00/11:00 – Treinos Privados da Super 7 by Toyo Tires

11:05/11:45 – Treinos Privados SuperCars (CPV)

11:50/12:50 – Treinos Privados 80’s + Group 1 + Mini

12:55/13:10 – Qualifying 1 Super 7 – 320R

13:20/13:35 – Qualifying 2 Super 7 – 420 R

13:45/14:25 – Qualifying Carrera de los 80s

14:35/15:15 – Treino Livre Supercars (CPV)

15:25/16:05 – Qualifying Grupo 1+Troféu Mini

16:25/16:45 – Corrida 1 Super 7 by Toyo Tires

16:55/17:10 – Qualifying 1 Supercars (CPV)

17:15/17:30 – Qualifying 2 Supercars (CPV)

17:50/18:30 – Corrida 1 Carrera de los 80s

DOMINGO (15 maio)

10:15/10:55 – Corrida 1 Grupo 1+Troféu Mini

11:15/12:00 – Corrida 1 Supercars (CPV)

12:20/12:40 – Corrida 2 Super 7 by Toyo Tires

12:45/13:15 – Parade Clubs

13:30/14:10 – Corrida 2 Carrera de los 80s

14:30/15:15 – Corrida 2 Supercars (CPV)

15:35/16:15 – Corrida 2 Grupo 1+Troféu Mini

16:35/16:55 – Corrida 3 Super 7 by Toyo Tires