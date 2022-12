Campeões 2022, Group 1 Portugal: Pelotão aguerrido | AutoSport

Apostando na mesma fórmula de sucesso de anos anteriores, a Race Ready trouxe novamente para a pista as lutas do Group 1 Portugal. Reduzido o calendário a 4 rondas, depois do promotor não poder contar com o regresso tão esperado a Braga, nem por isso o troféu foi menos convincente. Se na Production Cup, os muitos Datsun 1200 reproduzem os duelos do antigo troféu, os Ford Escort RS 2000 da classe H81-2000 dão um espetáculo fantástico por onde passam, para além de todas as outras classes, naturalmente.

Começando pela classe H81-2000, Paulo Vieira bateu Ricardo Pereira, ambos em Ford Escort RS 2000. A classe H81-MAX, o troféu já estava entregue a André Castro Pinheiro e Ernesto Vieira (Jaguar XJS) ainda antes da última prova do ano, os 250 km do Estoril.

A classe H81-1600 teve um final dramático. A Madalena Gaspar (VW Golf GTi MKI) bastava terminar a última corrida para conquistar o título. Porém, um problema técnico no carro alemão levou ao abandono na prova, dando a Rafael Cerveira Pinto/António Liberal (VW Golf GTi MKI) o título na classe.

Na 1052 Carlos Aniceto/Carlos Maciel (Morris Cooper) triunfaram, enquanto António Veiga Lopes (Ford Escort RS 2000) levou a melhor na classe H75-2000. Luís Sousa Costa (Datsun 1200 GX) triunfou na categoria H71-1300, acontecendo o mesmo a Paulo Lima/José Paradela (BMW 1600 Ti) na H71-1600. Entre o enorme pelotão de Datsun 1200 da Production Cup, Pedro Reis levou a melhor sobre Alberto Xavier por 7 pontos.