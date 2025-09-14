Bruno Lima garante Pole na estreia do Group 1 Portugal em Valência

O Group 1 Portugal assinalou este sábado um marco histórico com a realização da sua primeira sessão de qualificação no Circuito Ricardo Tormo, em Valência. Este primeiro contacto oficial dos pilotos e viaturas com o traçado espanhol revelou uma rápida adaptação, prometendo corridas de grande espetáculo para domingo.

Domínio absoluto de Bruno Lima

O piloto mais rápido da sessão foi Bruno Lima, ao volante do Ford Escort RS2000, que registou uma volta notável em 1:59.524. Com este tempo, Lima tornou-se o primeiro piloto do Group 1 a rodar abaixo dos dois minutos em Valência, assegurando a pole position absoluta e a liderança na categoria H81-2000.

Logo atrás, na categoria H81-MAX, os dois Porsche 928 demonstraram o seu potencial. A dupla Pedro Gordo e Rúben Ferreira alcançou um tempo de 2:00.411, ficando a apenas 0,887 segundos do líder, enquanto Diogo Cavaco registou 2:02.130. Estes resultados confirmam a expetativa de uma luta intensa pela vitória nesta classe.

A fechar o top 4 absoluto, Mário Neto, também em Ford Escort RS2000 (H81-2000), ficou a meros três milésimos de segundo de Cavaco, sublinhando o equilíbrio competitivo entre as diferentes categorias.

A 924 Cup e a Production Cup em destaque

Na 924 Cup, a dupla da Garagem João Gomes, João Rodrigo Santos e José Carvalhosa, confirmou o seu favoritismo ao registar o tempo mais rápido da categoria, com 2:07.607.

A Production Cup viu os emblemáticos Datsun 1200 animarem a qualificação. Jorge Rodrigues, da Ferraz Competição, foi o mais rápido, seguido por João Neves, da Gordo Racing Team, e pela dupla Luís Santa-Bárbara e João Andrade, também da Gordo Racing Team. Este trio promete duelos renhidos e a manutenção do espírito genuíno da Production Cup.

Participação internacional e expetativas para as corridas

A jornada contou ainda com uma participação especial do francês Denis Gibaud, que, ao volante de um BMW 325i E30 GrN, alinhou como convidado e assinou um tempo de 2:08.732, posicionando-se no meio do pelotão e reforçando o caráter internacional do evento.

Com a grelha definida e tempos tão próximos entre as categorias, as duas corridas de amanhã prometem ser memoráveis. Desde o duelo dos Ford Escort RS2000 à potência dos Porsche 928, passando pelo pelotão de Golf GTI e pela sempre competitiva Production Cup, o Group 1 Portugal estreia-se em Valência com toda a intensidade e o espírito de ‘Gentleman Driver’. O Circuito Ricardo Tormo, conhecido pela sua exigência técnica e pela capacidade de proporcionar corridas emocionantes, é o palco ideal para esta estreia que promete ficar na história do automobilismo nacional.