ANPAC Racing Weekend, GROUP 1 PORTUGAL: Vitória Jaguar

André C. Pinheiro e o seu lindíssimo Jaguar XJS da Categoria H81-MAX levaram de vencida a primeira corrida do Group 1 Portugal, batendo António e José Fresco (Ford Capri MKIII V6) da mesma categoria, H81-MAX. Nuno Breda (BMW 1600Ti) completou o pódio e ganhou a Categoria H71-1600. No quinto posto ficou Rui Carvalho (Porsche 924), que triunfou na Categoria H81-2000. Nos Mini o triunfo foi para Nuno e José Dias, com António Camilo e André Pimenta a terminarem ‘colados’.