Algarve Welcom Sprint: Group 1 Portugal começa com recorde de 42 inscritos

Nos dias 8 e 9 de Maio no AIA, no Algarve, o Group 1 Portugal irá inaugurar a sua nona temporada, com um recorde de 42 inscritos. Com uma só sessão de qualificação com 40 minutos os pilotos terão que se aplicar para saírem o mais à frente possível nas corridas que se seguem no dia seguinte, ambas de 40 minutos de duração com paragem para troca de pilotos.

Na recheada lista de inscritos podem encontrar-se nove Datsun 1200 ex-Troféu, número igual ao record atingido o ano passado também em Portimão. Tomás Pinto Abreu volta este ano para defender os títulos dos dois últimos anos, para 2021 jovem de Carcavelos irá partilhar o carro com João Rebelo Martins. Já Alberto Xavier estreia-se na Production Cup juntamente com Matilde Lopes que irá partilhar o carro nipónico com seu pais, António Lopes. A desafiar o atual vencedor da categoria, voltam João Posser, Pedro Reis que partilha a condução com Paulo Costa, Rui Castro assistido pela Arantes Competição. Pedro Gordo divide o volante com António Rodrigues e Luis Santa Bárbara partilhará o carro com Manuel Matos. Espetáculo na Production Cup não irá faltar com esta lista de luxo.

Na Categoria 1052, que é dedicada a carros com cilindrada inferior a 1052cc, o vencedor de 2020 não marcará presença na abertura de temporada, Carlos Aniceto retorna com a intenção de conquistar o título em 2021 a única alteração é que ira dividir o papel de condução do Mini Cooper 1000 com Carlos Maciel. Estes não terão a vida facilitada, pois o Peugeot 104ZS do regressado Francisco Cardoso com certeza não se deixará ficar para trás.

Nos H71, iremos ser brindados com três incríveis exemplares de luxo. Nos H71-1300 Luís S. Costa apresentará em Portimão um Datsun 1200 GX, um carro de preparação superior diferente dos que disputam a Production Cup e performances muito interessantes. João Miguel Ribeiro e Miguel Ribeiro levam a Portimão o já conhecido Alfa Romeo Giulia e para lhes fazer frente na categoria H71-1600 estrear-se-á Mariana Pinto Abreu que leva um BMW 1600 Ti, evoluindo assim depois de um ano no Troféu Mini. Veiga Lopes não faltou à chamada e leva o seu habitual e lindíssimo Ford Escort RS2000 MKI inscrito na categoria H75-2000.

Quase ao estilo da Production Cup, a Categoria H81-1600 chega ao Autódromo Internacional do Algarve repleta de inscritos. A encabeçar a lista encontra-se o Vencedor de 2020 num VW Golf GTI MKI, Manuel C. Menezes que para esta ronda terá como companhia nas lides de condução Manuel M. Breyner que nos anos 80’s também conduziu um Golf similar possui bastante experiência neste tipo de carros de Grupo 1 . Rafael C. Pinto marcará presença em Portimão e o multi-vencedor da categoria, à semelhança de 2019 irá partilhar o volante com um membro da família Liberal, desta vez não é Luís Pedro mas sim o irmão António que fará a sua estreia no desporto automóvel. A família Matos estará presente na “Rollercoaster” portuguesa com a Arantes Competição, Carlos e Nuno Matos estarão em Portimão prontos para desafiar a vitória na categoria. Ao fim de 3 anos de jejum, Carlos Gagliardini volta às lides da competição juntamente com Jorge Terroso assistidos pela Comval Racing que restaurou o VW Golf GTI MKI. Quem não se pode descartar na luta pela vitória, a sempre rapidíssima Madalena M.Gaspar que compartilhará o VW Golf GTI MKI da G Tech com Vasco Ferreira. A marcar a diferença na categoria aparece-nos Filipe Rodrigues que ao contrário dos seus adversários não tripula um Golf MKI mas sim um VW Scirocco preparado pela Gianfranco Motorsport, o jovem piloto do Porto terá uma competição aguerrida mas será um forte candidato a subir ao degrau mais alto do podium.

Os H81-2000 apresentam para a ronda inaugural do campeonato um elenco de sonho. Com o intuito de renovar o titulo, Ricardo Pereira reforçou a sua equipa ao adicionar Carlos D. Pedro em Ford Escort RS2000. Não estarão sozinhos na luta pela vitória, Fernando M. Gaspar e Fernando Gaspar sempre muito rápidos no Ford Escort RS2000 preparado pela G Tech. Luís Pedro Liberal juntamente com Francisco Freitas de igual modo num Ford Escort RS2000 preparado pela RP Motorsport voltam para melhorar os resultados de 2020. Afastado do Group 1 desde 2016, Rui Azevedo estreará o seu novo Ford Escort RS2000, que dividirá os 40 minutos das duas corridas com Jorge Areia. A mudar de categoria para 2021 surge Nuno Breda, vencedor em 2020 de H71-1600, que se apresenta em Portimão com uma nova montada (Ford Escort RS2000) mas com muita vontade de rapidamente alcançar os lugares da frente. Em 2020 deu trabalho a Ricardo Pereira e em 2021 Paulo Vieira pretende fazer o mesmo, com mais experiência ao volante de mais um belíssimo Ford Escort RS2000. Os vencedores da categoria de 2019 fizeram questão de voltar para lutarem pelo título uma vez mais, João D. Lopes e Filipe Martins enfrentarão as constantes mudanças de elevação do traçado algarvio da forma mais rápida possível do seu Ford Escort RS2000 preparado pela Martinho Sport. Os H81-2000 não são só compostos por carros ingleses, a representar a marca alemã, predileta de muitos, surgem duas equipas que nos brindam com o Porsche 924. Miguel Sardo dá o salto do Troféu Mini e para Portimão partilhará o volante com Paulo Frazão e a Garagem João Gomes fará o Porsche 924 de Rui S. Carvalho alinhar nas duas corridas de Domingo.

Os Vencedores de H81-MAX adotaram a filosofia: “Equipa que ganha não se muda”, e o Ford Capri MKIII com o número 595 estará em Portimão com António e José Fresco a alternarem a condução. André C. Pinheiro volta a presentear-nos com o seu Jaguar XJS V12 preparado pela Peres Competição mas agora dividido com Ernesto Vieira, que escolheu o elegante carro britânico para fazer a sua estreia. A finalizar a categoria H81-MAX surge o jovem Piloto Guilherme dal Maso que dá o salto dos troféus monomarca e ao volante de um potente Porsche 924 Turbo de tudo fará para aprender e aperfeiçoar a sua condução e se não melhor professor do que José Carvalhosa. Esta dupla assistida pela Garagem João Gomes apresenta-se para este primeiro desafio motivada para obter bons resultados.

Numa grelha que terá mais de 42 carros, será interessante ver como é que os participantes do Group 1 Portugal se vão comportar perante uma pista tão desafiante como a de Portimão. Com vários pontos de ultrapassagens e com andamentos diferentes entre as categorias, animação de certeza não faltará

Para Diogo Ferrão, “é com enorme agrado que iniciamos 2021 com um recorde de inscritos. Tenho a certeza que nas duas corridas de Domingo não faltará emoção. Ainda não é desta que podemos ter público connosco, o que na minha opinião, é o único ingrediente que fica a faltar para ser a estreia perfeita.”.

HORÁRIO

8 de Maio, sábado

09h45 – Treinos Privados

11h15 – Treinos Privados

18h20 – Qualificação

9 de Maio, domingo

10h55 – Corrida 1 – 40 minutos

16h40 – Corrida 2 – 40 minutos