Algarve Classic Festival: Touring Racing com 31 carros no AIA

Com mais de três dezenas de inscritos, o Group 1 Portugal e o Troféu Mini promete lutas escaldantes para o Algarve Classic Festival, a disputar no Autódromo Internacional do Algarve já nos dias 25 e 26 de Outubro!

Nos H81-2000 são 7 os Ford Escort RS 2000 presentes. Ricardo Pereira encabeça essa lista de luxo. Seguido de Bruno Lima, de Francisco Freitas / Steve Soper e Rui Azevedo. Este quarteto promete acesas disputas em pista e muito espetáculo para o público que se dirigir até ao circuito. Rui Ribeiro também faz questão de estar presente para a penúltima prova do campeonato e quer lutar pelas posições cimeiras. Mário Neto e a dupla familiar de François Monory e o seu filho VascoMonory completam a lista de inscritos da categoria.

Entre os H81-1600, Madalena Gaspar e Fernando Gaspar regressam ao ativo e querem fazer frente aos principais protagonistas da categoria. Falamos de Manuel Cabral Menezes / Manuel Mello Breyner e Rafael Cerveira Pinto / Pedro Barbosa todos estes em VW Golf GTI . Carlos Gagliardini / Pedro Teixeira de Melo também estarão presente num VW Golf GTI e Joaquim Bernardes/ Sérgio Silva em carro igual. Como não há regra sem excepção, a categoria H81-1600 não é só composta por Golfs GTi’s e a dupla Nuno Pardalejo / Marco Ruão levam até ao sul de Portugal o seu VW Sirocco. Nos H81-Max, o inscrito singular é o Porsche 928 de Diogo Cavaco.

Mas não só de carros das década de 80 é composto o Group 1 Portugal. E em H71- 1600, o BMW 1600 Ti de François Guerin / Alexandre Almeida embelezará a grelha em conjunto com o Alfa Romeo GT 1600 Junior de Félix Ribeiro, que compõe a categoria H75-1600.

Nos Production Cup, categoria dedicada aos Datsun 1200 ex-troféu, Luís Santa Bárbara / Manuel Marques de Matos fazem questão de estar presentes assim como, Pedro Gordo/Rúben Ferreira líderes da pontuação, Jorge Rodrigues, Francisco Marrão e Alberto Xavier. Armindo Ferreira completa a listagem de inscritos dos Production Cup. Na 924 Cup, estarão dois os Porsche 924 presentes, o de Rui Silva Carvalho e António Reis / José Carvalhosa.

No que toca ao Troféu Mini, Rafael Pereira e Cayo Santos querem continuar a sua aprendizagem e lutar pelas vitórias, mas não terão a vida facilitada com a presença de Ruben Veludo / Simon Knudsen e do regressado Joel Reis que para esta prova trás como companheiro de equipa Luís Lopes que se estreia na velocidade. Também em mote de estreia, OllySamways proveniente do campeonato homónimo inglês Mighty Mini aproveita a sua vinda a Portugal para experienciar o divertido campeonato português.

Para Francisco Pinto Abreu, responsável da TouringRacing: “é sempre bom voltarmos às pistas e mais ainda num palco tão emblemático como o AIA e inseridos num evento de renome como é o Algarve Classic Festival! Deixo o convite a todos os que conseguirem a visitarem-nos este fim de semana e a verem em pessoa as emocionantes corridas do Group 1 Portugal e Troféu Mini!”