250 km do Estoril do Group 1 Portugal: ‘Grand finale’ e grande festa | AutoSport

É já este fim de semana que iremos assistir à grande final do Group 1 Portugal e Troféu Mini. No dia 2 de Dezembro, no Circuito Estoril, as competições organizadas e promovidas pela Touring Racing irão disputar os já clássicos, 250km do Estoril. Uma prova onde os carros até 1981 de homologação Grupo 1 e os seus pilotos irão ser postos à prova numa corrida de longa duração de 2 horas.

Para esta jornada final, a TouringRacing, fruto do seu trabalho contínuo ao longo deste primeiro ano, apresenta no Circuito Estoril uma respeitável grelha de 47 carros divididos pelas variadas categorias. A organização liderada por Francisco Pinto Abreu, ao longo das 5 jornadas teve um crescimento sustentado culminando nesta derradeira prova com quase 5 dezenas de carros presentes na grelha de partida.

Entre os Production Cup, a categoria dedicada aos carismáticos Datsun 1200 ex-troféu, são mais de uma dezena aqueles que estarão presentes no traçado da capital. Os líderes da classificação, Pedro Gordo / Rúben Ferreira não quiseram faltar a esta grande festa, que pontualmente vale a dobrar. Com isto a Gordo Racing Team poderá celebrar o seu primeiro triunfo na categoria. No entanto o carro 590 não terá a vida facilitada, com os vencedores dos 250km do Estoril do ano passado, Luís Santa-Bárbara e Manuel Matos a marcarem presença nesta edição com o objetivo de repetir a façanha do ano anterior e com isto “estragarem” a festa a Gordo / Ferreira. Fernando Ventura e Paulo Cunha chegam à derradeira prova no terceiro posto, na frente de Francisco Marrão, Alberto Xavier com César Machado e de Jorge Rodrigues que para esta prova terá a companhia de Jorge Lobo. Ricardo Marcelino é quem se segue na tabela classificativa, superando João Posser e a dupla de pai e filho de Vitor e Vasco Sampaio. A dupla Miguel Matias e Marco Pinto fará a sua estreia na Production Cup em 2023 e terá como adversários a dupla de Guilherme Costa e Gonçalo Matias que também se irão estrear no presente ano.

Nos 1052, Abel Marques, cara conhecida no Paddock, dividirá o seu Autobianchi A112 Abarth com Sérgio Monteiro. A dupla do carro italiano terá a companhia dos portugueses Carlos Maciel e Carlos Aniceto num Morris Mini. Tilos Jacques e Lariau Frédéric num Peugeot 104 ZS fizeram questão de fazer a viagem desde França para Marcar presença na grande resistência do ano. João Neves e Cândido Monteiro são também fortes candidatos ao triunfo num Seat Panda 4S da Trisport. A embelezar esta extensa grelha, o Fiat 128 da dupla francesa de StéphaneCodet e FranckJulien são participantes únicos da categoria H71-1300. A partilhar o ano de homologação, mas não a cilindrada, o Alfa Romeo Giulia 1600 de João Miguel Ribeiro e Miguel Ribeiro, caras já conhecidas do Group 1 terão que fazer frente a outro rosto muito acarinhado por todos, o francês François Guerin que com o BMW 1600Ti fará os 250km do Estoril com a companhia de Diogo dos Santos e são fortes candidatos ao triunfo da categoria H71-1600.

José Familiar e Pedro Diogo também estarão no histórico Circuito Estoril a bordo de um Renault 5, carro muito conhecido por todos os portugueses. A dupla de Familiar e Diogo terá que se esforçar para superar o Toyota Starlet de Rui Moura, atual líder da categoria.

Se na H81-1300 existem dois concorrentes, a H81-1600 conta outra história. Das categorias mais competitivas do Group 1 Portugal, a H81-1600 é sempre um dos pontos de grande atração desta grelha, com grandes disputas em pista. A encabeçar esta categoria, Manuel Cabral Menezes e Manuel Mello Breyner, nomes sonantes no Group 1, chegam à última prova do ano na liderança da categoria, no entanto a dupla do VW Golf GTI MKI #587 não se pode desleixar e deixar a vitória “escorregar” pois Rafael Cerveira Pinto que para esta prova faz regressar António Liberal ao volante está preparada para vencer. Carlos Matos e Nuno Matos, também já ‘habitués’ da categoria, fizeram questão de estar presentes com o seu VW Golf MKI para as 2 horas de prova no domingo. Carlos Graça, em VW Golf MKI é o quarto inscrito com um carro germânico e apresenta-se como forte candidato ao pódio da categoria, assim como António Duarte e Rui Moura em carro semelhante. Como não há regra sem exceção, a H81-1600 não é só composta de VW Golfs, Marcos Ruão e Nuno Pardalejo retornam ao Estoril com o sonoro VW Sirocco completando a categoria.

No que toca aos H81-2000, Rui Ribeiro, que lidera o campeonato e que para esta resistência trás a companhia de Rui Lameiras Salgado, o piloto da Trofa chega ao Estoril com o objetivo de vencer uma vez mais de modo a conquistar o ceptro de vencedor. Ricardo Pereira e Paulo Vieira a unirem forças para a conquista da corrida mais longa do ano. A dupla Pereira/Vieira, em Ford Escort RS2000 é uma das favoritas ao triunfo, assim como Bruno Lima em Ford Escort RS2000, o vice-campeão do Troféu Mini de 2022, que chega à última prova com a forte possibilidade de assinar o seu primeiro título de vencedor. No entanto Lima não terá tarefa fácil, o piloto apoiado pela PowerShield tem adversários em peso, como Francisco Freitas, Luís Pedro Liberal e Steve Soper, que regressam às grelhas da competição da TouringRacing com o seu Ford Escort RS2000. João Mira Gomes e Nuno Afoito também fizeram questão de marcar presença nos 250km do Estoril também em Ford Escort RS2000. Manuel Almeida, jovem de Coimbra volta ao Group 1 na companhia de António Pires Cleto com o número #516. Nuno Breda e João Moreira ainda e a completar a lista dos Ford Escort RS2000, sem dúvida o carro mais popular da grelha, uma dupla de pai e filho, Miguel Ferreira fará equipa com o seu filho Afonso Ferreira, mas em semelhança à categoria H81-1600, há uma dupla que gosta de ser diferente, desta feita falamos de Félix Ribeiro e Henrique Correia, que contrariam a regra e alinharão com um belíssimo Porsche 924S e completam a categoria H81-2000.

Falemos agora nos “graúdos” da H81-MAX, que são 3 os presentes. António e José Fresco no sonoro Ford Capri MKIII são os atuais líderes pontuais, na frente da dupla do Porsche 924S de Miguel Sardo e Diogo Cavaco e com André Castro Pinheiro e Ernesto Vieira em Jaguar XJS V12 muito próximos. Onde a diferença de apenas 33 pontos facilmente será anulada caso haja uma distração ou desaire com algum dos três carros. O título da categoria chega à última ronda totalmente em aberto!

José Paradela e o jovem Rafael Pereira com um terceiro piloto em estreia, Cayo Santos podem festejar já no domingo o seu primeiro título no Troféu Mini, no entanto a dupla do Mini Cooper 1275 SPI terá que primeiro superar as duas horas de corrida na frente de João Silva e de António Gago que trás Alberto Silva como companheiro de equipa, 2º e 3º classificados respetivamente. Mas a tarefa não se torna mais fácil para os líderes da tabela, pois a dupla de Rúben Veludo e Simon Knudsen, a tripla de Manuel Cota Dias / João Cavaleiro e Silva e Rui Salvada são já veteranos nas resistências do Troféu. Tomás Pinto Abreu escolheu para companheiro de equipa Simon Moore, piloto britânico experiente principalmente em GT’s. Caras conhecidas são José Carvalhosa e Mário Marcão que regressam às fileiras do Troféu Mini após alguns anos de ausência. Nuno Azevedo que partilha o volante com Diogo Azevedo completam a lista de 9 Minis, assinalando a maior enchente do ano!

Para Francisco Pinto Abreu, responsável máximo da TouringRacing, “é um orgulho enorme conseguir chegar perto do limite máximo de capacidade de um circuito como o do Estoril. É fruto de um árduo trabalho ao longo de todo o ano e realmente é muito gratificante chegar à derradeira prova com uma “casa cheia” como esta. Os 250km do Estoril, já são uma tradição do desporto automóvel em Portugal e para nós, Touring, é um privilégio assumir esta prova que estamos certo que será muito emocionante. Convidamos-vos a todos a aparecer este Domingo no Circuito Estoril para se juntarem a esta que será a maior festa do ano!”