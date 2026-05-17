Group 1 & Troféu Mini, Portimão: Rui Azevedo e Simon Knudsen em destaque

A qualificação da prova inaugural do Group 1 Portugal e do Troféu Mini, realizada no Autódromo Internacional do Algarve, definiu as grelhas de partida para as duas corridas agendadas para este domingo. Rui Azevedo, ao volante de um Ford Escort RS 2000, conquistou a pole position absoluta, enquanto Simon Knudsen garantiu o melhor tempo no Troféu Mini.

O melhor tempo absoluto da sessão pertenceu a Rui Azevedo, que registou 2:14.053 no Ford Escort RS 2000, garantindo simultaneamente a pole position geral e o primeiro lugar da categoria H81-2000. Nessa mesma classe, a dupla pai-filho François e Vasco Monory, também em Ford Escort RS 2000, ficaram no segundo lugar da categoria, seguidos por Pedro Teixeira de Melo e Carlos Dias Pedro, igualmente em Ford Escort RS 2000, confirmando o domínio desta máquina na classe.

Na categoria H81-Max, a dupla Rúben Ferreira/Pedro Gordo, em Porsche 928 S, foi a mais rápida da classe com 2:14.453, apenas 0,400 segundos abaixo do melhor tempo absoluto da sessão, garantindo o segundo lugar geral. Manuel Melo e Miguel Ferreira, em Ford Capri GT V6, ficaram em segundo na categoria, enquanto os irmãos António e José Fresco, em Ford Capri MK3, completaram o pódio da classe. Diogo Cavaco, em Porsche, realizou o quarto melhor tempo da categoria.

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Na H81-1600, Rafael Cerveira Pinto e Armindo Ferreira, em VW Golf GTI, lideraram a classe com 2:19.513, superando por menos de um segundo a dupla Nuno Pardalejo/Marcos Ruao, em VW Scirocco. Carlos Gagliardini/Pedro Teixeira de Melo, em VW Golf GTI, ficaram em terceiro, também a menos de um segundo do Scirocco. Manuel Cabral Menezes/Manuel Silva e Hugo Silva/José Paradela, ambas as duplas em VW Golf GTI, completaram a grelha da categoria, com esta última a ver os tempos anulados por excederem os limites da pista, partindo assim do último lugar da grelha.

Na 924 Cup, reservada aos Porsche 924, António Reis foi o mais rápido com 2:23.582, seguido pela dupla João Rodrigo dos Santos/José Carvalhosa. Miguel Sardo fechou a grelha da categoria. Na H71-1300, Rui Castro/José Arantes foram os mais rápidos em Datsun 1200 Coupé, batendo Davide Marques/Miguel Ribeiro, também em Datsun 1200, por menos de quatro décimas. Já na H75-1600, Félix Ribeiro foi o único representante da categoria, no seu Alfa Romeo 1600 GT Junior, com o tempo de 2:37.231.

No Troféu Mini, Simon Knudsen, no Mini nº33, conquistou a pole com 2:37.413, apenas 53 milésimos mais rápido do que Ruben Veludo, no Mini nº77. Filipe Ruao e Pedro Ferreira, estreantes na competição, fecham a lista de participantes da categoria. Na Production Cup, Alberto e Henrique Xavier foram os mais rápidos nos Datsun 1200 com 2:39.224, seguidos por Guilherme e Filipe Gregório, também em Datsun 1200, e pela dupla Luís Santa-Bárbara/João Andrade em terceiro. António Rodrigues/João Seita e Rodrigo Almeida completaram a classificação da classe.

As duas corridas estão agendadas para este domingo, com a primeira a arrancar às 09h00 e a segunda às 15h15, cada uma com a duração de 40 minutos.