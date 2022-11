Grande Prémio de Macau: vitória para o ‘rookie’ Xie Wing Lam na corrida de qualificação | AutoSport

Estreante no Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 – Sands China, o rookie Gerrard Xie Wing Lam repeliu os ataques de Charles Leong Hon Chio numa corrida entusiasmante no Circuito da Guia e venceu, inscrevendo o seu nome em tão mítico palmarés. Os tempos são definitivamente outros no GP de Macau, mas a história não se apaga.

O grande beneficiado no início da corrida de oito voltas foi o vencedor da edição do ano passado do Grande Prémio de Macau. Do segundo lugar na grelha de partida imediatamente entrou no cone de aspiração do ‘poleman Andy Chang Wing Chung, que realizou um arranque lento, para depois atacar a liderança, conquistando-a, a caminho da Mandarim. Chang Wing Chung era atacado de diversos lados ao chegar à curva do Hotel Lisboa, o que acabou por contribuir para que seguisse em frente para a escapatória, regressando no fundo do pelotão.

Na frente, ficou Leong que foi capaz de rapidamente afastar-se de Xie, com a diferença entre os dois a ultrapassar o segundo no início da segunda volta. No entanto, essa margem rapidamente desapareceu quando o Safety-Car foi chamado à pista momentos mais tarde, cortesia do despiste na Curva dos Pescadores de Wong Yiu Ming.

A corrida foi retomada na quinta volta, tendo Xie feito imediatamente uma jogada para a liderança na Lisboa. Leong foi capaz de suster o ataque inicial, mas foi impotente para impedir Xie de entrar no seu cone de aspiração na aproximação à mesma curva na volta seguinte. O par rodou o resto da corrida colado, com Leong a colocar-se lado a lado de Xie por duas vezes na aproximação à curva do Hotel Lisboa. Mas Leong não foi capaz de encontrar o caminho e Xie manteve o comando, conquistando uma vitória sensacional na Corrida 1 na sua estreia, assegurando a pole-position para o Grande Prémio de Macau, que se realiza amanhã.

“Consegui o cone de aspiração na Mandarim e fui para a ultrapassagem por fora”, disse Xie, da manobra que lhe ganhou a corrida. “Penso que tenho uma vantagem de peso sobre ele, portanto, podia apanhá-lo na recta”.

Chang completou uma recuperação marcante desde o final do pelotão, rapidamente ganhando posições depois do recomeço. Era quinto no final da primeira volta após o reinício, para passar depois Royce Yu Chuen Yiu na sexta volta e Li Si Cheng na derradeira volta.

“Realizei um arranque terrível e depois fui atingido [na curva do Hotel Lisboa]”, disse Chang. “Depois do Safety-Car continuei a dar o máximo e tentei dar o meu melhor para ultrapassar o carro que estava à minha frente. Estou satisfeito por arrancar de terceiro amanhã, ainda tenho algumas hipóteses. Vamos ver se conseguimos fazer melhor amanhã”.

Li e Yu terminaram em quarto e quinto, respectivamente, à frente de Jing Ze Feng e Lyu Jing Xi.