Grande Prémio de Macau: Vitória de sonho para Andy Chang | AutoSport

O herói local, Andy Chang Wing Chung, viveu uma vitória de sonho no Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 – Sands China.

Foi o estreante em Macau, Gerrard Xie Wing Lam, que liderou inicialmente, com o seu arranque da pole-position suficientemente bom para conseguir suster o cone de aspiração de Charles Leong Hon Choi a caminho da Lisboa. Atrás dos líderes houve problemas para Lin Li Feng, que bateu no muro da Curva 1, precipitando a primeira situação de Safety-Car.

Quando a corrida foi retomada na terceira volta, Leong encetou uma jogada espetacular para a liderança, com uma manobra ambiciosa no interior de Xie na curva do Hotel Lisboa. Houve um ligeiro contacto entre o duo, com Xie a conseguir por pouco fazer a direita com a sua liderança intacta.

Foi nesse ponto que Chang se tornou num factor ao colar-se na traseira de Leong. Depois de uma volta de pressão intensa, Chang foi capaz de passar Leong para alcançar o segundo posto a caminho da Lisboa, na quarta volta.

Neste momento, Xie tinha construído uma pequena vantagem graças à luta pelo segundo lugar, contudo, a distância que tinha para o seu perseguidor desapareceria devido a uma segunda situação de Safety-Car, cortesia de Patrick Tsang Wai Yip, que deu um toque na traseira de Henry Lee Junior na Lisboa.

A corrida foi retomada novamente na sexta volta, com Chang a colocar-se no cone de aspiração de Xie na Mandarim antes de garantir o comando na travagem para a curva do Hotel Lisboa. A partir de então afastou-se do seu jovem rival, tendo construído uma vantagem de quase três segundos nas duas voltas seguintes.

O piloto de Macau continuou a dar o máximo na restante corrida, com a sua margem a atingir uns incríveis 5,9s quando cruzou a linha de meta, adicionando o seu nome à lista prestigiante de vencedores do Grande Prémio de Macau. O seu triunfo sucede-se a dois segundos lugares consecutivos, em 2020 e 2021, quando Chang ficou atrás de Leong, e significa que os pilotos locais venceram o Grande Prémio de Macau em três anos seguidos.

“Ainda não consigo acreditar que venci a corrida”, disse Chang. “Tive um carro verdadeiramente bom. Obrigado à equipa por isso. Tudo estava perfeito.”

Xie terminou uma impressionante estreia no Grande Prémio de Macau com o segundo lugar, ao passo que o vencedor das duas últimas edições teve de se contentar com o terceiro posto, desta vez.

“Os outros dois pilotos são muito experientes”, disse Xie. “Penso que defendi de uma forma muito agressiva, mas não consegui parar o Andy. Ele era muito rápido”.

Leong, por seu lado, ficou frustrado com a falta de velocidade de ponta. “Ao longo de todo o fim-de-semana tivemos dificuldades com o ritmo, especialmente em recta”, disse. “Não sabemos porquê. Foi um dos meus fins-de-semana mais difíceis. Nunca tive esta experiência em que sou mais lento que os outros pilotos por mais de um segundo. É inacreditável. Vamos ver o que podemos fazer para o próximo ano.”

Li Si Cheng continou a liderar nas posições fora do pódio, com o quarto posto à frente de Jing Ze Feng e Royce Yu Chuen Yiu. Lyu Jing Xi foi sétimo, Wei Chao Yin oitavo, Lam Kam San nono e Lou Duan décimo.