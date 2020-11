Grande Prémio de Macau: O mais confinado

Está previsto para o fim de semana de 20 a 22 de novembro, mas este ano será diferente. A prova terá menos dias, pilotos, que serão quase todos chineses, corridas e também público. Em conferência de imprensa, a organização anunciou a realização de cinco corridas, não há prova de motos, a Fórmula 3 vai ser substituída pela Fórmula 4. vai haver o habitual Grande Prémio de Macau, mas de Fórmula 4, a Taça GT Macau, a Corrida da Guia Macau, a Taça de Carros de Turismo de Macau e a Taça GT – Corrida da Grande Baía.

A Taça GT Macau é composta pelos carros das categorias GT3 e GT4, sendo que os pilotos serão selecionados de entre os participantes das corridas China GT Championship e Taça GT Asia Pacific, competição que engloba pilotos de Macau. No caso da Corrida da Guia Macau, os pilotos vão ser escolhidos a partir das provas TCR Asia e Asia Pacific 2.0T, igualmente com a participação de pilotos locais.

A Taça de Carros de Turismo de Macau irá manter o formato do ano passado, com as categorias das classes 1600cc Turbo e 1950cc a competirem na mesma pista. Devido à obrigatoriedade de quarentena de 14 dias à entrada em Macau, a esmagadora maioria dos pilotos são chineses. Os lugares para o público foram também reduzidos de 14.000 mil para 10.000.