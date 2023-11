Grande Prémio de Macau arrancou com sessões de Treinos-Livres | AutoSport

Houve muita acão no Circuito da Guia durante a manhã de sábado, uma vez que foram realizados os treinos-livres da Corrida de Fórmula 4 de Macau, TCR Asia Challenge, Macau Roadsport Challenge, Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4) e Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT3).

A 70ª edição do Grande Prémio de Macau teve um início excitante com os treinos-livres para o pelotão da Corrida de Fórmula 4 de Macau.

O complicado Circuito da Guia apanhou diversos jovens pilotos, Thomas Leung foi o primeiro a conhecer os muros e provocou uma bandeira vermelha, quando estavam decorridos sete minutos.

Pouco depois do reinício, Freddie Slater colocou-se no topo da tabela de tempos, com uma volta em 2m30,922s, no seu carro inscrito pela SJM Theodore PREMA Racing.

Este registo mostrou-se imbatível, uma vez que foram verificadas mais duas interrupções até ao final da sessão. A primeira foi criada por um engarrafamento de tráfego na Curva Melco, espoletada por Lau Siu Wa que bateu de frente com o seu carro da H-Star Racing no muro.

A sessão terminaria mais cedo, quando Jack Beeton bateu com força na barreira da Curva dos Pescadores, o que levou a uma demorada reparação das barreiras.

Slater liderou a sessão encurtada à frente de Martinius Stenshorne, Leong Hon Chio, Arvid Lindblad e Beeton, que foi quinto apesar do seu despiste.

Os treinos do TCR Asia Challenge, tornaram-se numa exibição dominadora de Lo Sze Ho numa sessão que voltou a ser encurtada devido a acidentes. O piloto do Hyundai da Evolve Racing, Lo, chegou a estar com uma vantagem de três segundos relativamente ao restante pelotão, depois de bater Thong Wei Fung (Team TRC Honda) com uma volta realizada em 2m34,387s, que inicialmente esteve à frente. Thong conseguiu reduzir a desvantagem para 1,7s antes de a sessão ter sido encurtada pelo acidente na Curva R, protagonizado por Lim Chin Pang e Tian Kai. Lim perdeu o controlo do seu Honda da Norris Racing ao negociar a rápida direita, tendo um azarado Tian chegado ao local sem ver o que se passara, danificando o seu Audi da QMA Motorsports.

Com a sessão terminada, Lo ficou à frente de Thong, seguido de Paul Poon (Teamwork Motorsport Audi), Li Ka Hei, em Audi, e Wong Kiang Kuan, no Cupra da Elegant Racing.

Houve mais ação no Macau Roadsport Challenge com duas longas paragens. A primeira aconteceu depois de Yu Kam Cheong ter sofrido um contacto de Vincent Yip que o lançou para um pião, ao passo que a segunda provocou o final precoce da sessão, após Lam Chan Cheong ter entrado em pião na Curva do Mandarim Oriental, o que causou um acidente que envolveu também Lo Chon Him e Chan Chak Yin. Acabou por ficar muito pouco tempo de bandeira verde, tendo Ivan Szeto tirado o melhor partido das suas voltas limpas para terminar como o mais rápido com a marca de 2m58,546s.

Este tempo deixou Rolly Sham, Chen Daxing, Lo, e Lam Hong Fai a 0,87s.

Houve, também, duas interrupções na sessão da Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4), começando com a que foi provocada pelo despiste na Curva 1 de Zhu Zhiyao no seu Mercedes da Phantom Pro.

A sessão voltou a verde quando faltavam 12 minutos para o fim, mas voltou a ser interrompida, quando o Ginetta da Parkview Motor pilotado por Liu Qiren parou com problemas mecânicos.

Assim que a sessão foi retomada, faltavam seis minutos para o fim, assistiu-se a uma batalha entusiasmante entre os dois pilotos da Lotus Team TORO, Luo Kailuo e Adam Christodoulou.

Luo realizou uma volta fantástica para se assumir como o mais rápido com o tempo de 2m34,781s, o que, inicialmente, o deixou com uma vantagem de 6s para Leong Ian Veng, que foi o primeiro líder aos comandos do BMW da Son Veng Racing Team.

Christodoulou, então, reduziu a diferença para 2,6s e, depois, para 1,1s, com duas voltas rápidas que permitiram uma dobradinha da equipa.

Liang Jia Tong terminou em terceiro no BMW da Harmony Racing, à frente de Leong e Brian Lai (Parkview Motor Ginetta).

Os treinos -livres terminaram com a Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT3), tendo o duas vezes vencedor da Taça Macau GT, Darryl O’Young, realizado um bom arranque da sessão no seu Mercedes da Craft-Bamboo.

Tinha uma vantagem de 1,7s para o pelotão, com uma volta em 2m22,349s, quando a sessão foi brevemente interrompida devido ao Aston Martin da EBM pilotado por Anderson He ter parado em pista.

O’Young melhorou esse tempo nos breves momentos em que a pista teve bandeiras verdes, conseguindo no final a marca de 2m21,076s.

No entanto, a sessão foi terminada prematuramente pouco depois devido a outro problema mecânico.

Isto deixou a 2,6s os perseguidores de O’Young, Min Heng, em Mercedes da Climax Racing, e Ling Kang, em Lamborghini da Phantom Pro.

Chris Chia (Phantom Pro Audi) e Kevin Tse (Toro Racing Mercedes) fecharam os cinco primeiros.