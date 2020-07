GP Estíria F3: Theo Pourchaire aproveita incidente para vencer

Theo Pourchaire (ART Grand Prix) venceu pela primeira vez na Fórmula 3. O piloto de 16 anos aproveitou a luta e consequente toque entre Jake Hughes (HWA Racelab) e Liam Lawson (HitechGP) para ganhar. A completar o pódio ficaram Logan Sargeant (Prema Racing) e David Beckmann (Trident).

Pourchaire reivindicou a liderança depois de ter começado em segundo, ao manter a linha interior e passar Hughes na curva 1. Com o DRS ativado na terceira volta, Hughes e Lawson colocaram-se no interior da curva 4 e ambos conseguiram passar Pourchaire.

Após um par de tentativas falhadas, Lawson finalmente ultrapassou Hughes na volta 11. Mas, o Safety-Car entrou pois Sophia Floersch (Campos Racing) e Alexander Smolyar (ART Grand Prix) envolveram-se, com a piloto da Campos a acabar no muro.

