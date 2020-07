GP Estíria F3, Qualificação: Frederik Vesti garante a pole position

Frederik Vesti (Prema Racing) fez o tempo mais rápido da qualificação da Fórmula 3 para o Grande Prémio da Estíria. O piloto da Prema efetuou uma volta de 1:20.378s, sendo mais rápido do que David Beckmann (Trident). O piloto da Trident retirou o 1-2-3 à Prema, que colocou Logan Sargeant na terceira posição.

Numa sessão muito agitada, os tempos mais rápidos vieram no final da mesma. Durante, alguns percalços. A primeira bandeira vermelha saiu após o despiste de Sebastian Fernandez. O espanhol, estava com o tempo mais rápido. Não conseguindo melhorar, sai da nona posição.

Mais tarde, a segunda bandeira vermelha da sessão. O brasileiro Igor Fraga parou o seu carro na reta da meta, causando situação de bandeira vermelhas e consequente interrupção da sessão.

🚩 RED FLAG 🚩



Igor Fraga pulls over at the end of the start/finish straight and brings out the red with less than five minutes remaining!#AustrianGP 🇦🇹 #F3 pic.twitter.com/cODKicUIh6