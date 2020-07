GP Estíria F3: Frederik Vesti vence corrida encurtada

Frederik Vesti (Prema Racing) venceu a primeira corrida da Fórmula 3. O dinamarquês estreou-se a vencer nesta categoria. Atrás de Vesti, a completaram o pódio, ficaram Lirim Zendeli (Trident) e David Beckmann (Trident).

Numa corrida interrompida pela bandeira vermelha devido à imensa chuva que se abateu sobre o circuito de Red Bull Ring, Vesti manteve-se na dianteira ao sair da pole position. Atrás dele, Zendeli tentava subir ao lugar mais alto do pódio, mas não conseguia.

Minutos depois entrava o Virtual Safety-Car devido ao despiste de Alex Smolyar (ART Grand Prix). A chuva começa a intensificar-se e no retorno da corrida, as seis primeiras posições eram apenas ocupadas por carros da Prema e da Trident.

À volta nove o Safety-Car entrou em pista. Um furo de Clement Novalak (Carlin Buzz Racing) levou a um pião. A direção de corrida já tinha avisado os pilotos de que as condições não iam melhorar, e após mais um recomeço da corrida, Vesti continuava na frente do pelotão.

Mas, a bandeira vermelha foi inevitável. Roman Stanek (Charouz Racing System) foi parar à gravilha e Sebastian Fernandez (ART Grand Prix) embateu em Enaam Ahmed (Carlin Buzz Racing), levando à suspensão da corrida.

Uns minutos depois, os carros estavam alinhados no pitlane, quando se decidiu que a corrida não iria ser retomada, dando assim a vitória a Vesti.

RACE WILL NOT BE RESTARTED



The weather is not improving, so we will take the race results from here!#AustrianGP 🇦🇹 #F3 pic.twitter.com/cTvvRTRh6h