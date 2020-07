GP Áustria F3, Treinos livres: David Beckmann na frente

Os monolugares já começaram a rodar no Red Bull Ring. Os primeiros a irem para a pista foram os Fórmula 3. Nos treinos livres, David Beckmann (Trident) fez o tempo mais rápido com 1:20.434s.

Numa pista húmida, Oscar Piastri (Prema Racing) ficou a alguns décimos de segundo de Beckmann, com um tempo de 1:20.513s. A completar os três primeiros ficou Roman Stanek (Charouz Racing System) a 0.5s do tempo mais rápido.

A próxima sessão da Fórmula 3 será a qualificação às 13h05, hora de Portugal Continental.

