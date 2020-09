GP Portugal F1: GT Pirelli Challenge é corrida de apoio

A concretização, tão ansiada, do regresso da Fórmula 1 a Portugal, aconteceu finalmente este ano e o Circuito de Portimão, vai receber de 23 a 25 de outubro o Fórmula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal, 24 anos depois da última corrida desta categoria, disputada no Estoril, em 1996.

Pelo renovado circuito algarvio, vão passar as melhores equipas e os melhores pilotos do mundo, que pela primeira vez percorrerão em ritmo de corrida, os 4684 metros de um traçado com um tapete novo, num ambiente único proporcionado pelo verdadeiro “circo” da Fórmula 1, a categoria mais importante do desporto motorizado mundial.

E a alguns pilotos e equipas habitualmente presentes das corridas de GTs, vai ser dada a oportunidade de integrarem esta festa cheia de competição e “glamour”; Os promotores do evento, garantiram a realização, em paralelo, de duas corridas dedicadas às diferentes classes de GT’s e ainda LMP3, que completarão da melhor forma o espetáculo inesquecível do fim de semana.

A fórmula escolhida é simples; Com início da 6ª feira, os participantes começarão o programa pela manhã, disputando a partir das 9h00, uma sessão de treinos livres, completando-se o dia com a manga de qualificação, a partir das 16h55. No sábado e no domingo, disputam-se as corridas de 25 minutos, respetivamente às 15h35 e 10h00 da manhã, esta última antes da partida do Fórmula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal. Uma corrida única, no cenário ímpar de um GP de Fórmula 1 A oportunidade de uma vida concretizada no renovado circuito de Portimão Participação inclui um “pack” especial para assistir a todo o evento.

A participação no Portimão GT Challenge Pirelli, é autorizada a veículos das categorias GTE, GT3 Cup, GT3, GT4 e LMP3, com equipas de um ou dois pilotos, mas a inscrição não se reduz apenas a estes tempos em pista; Para se integrarem em pleno, no ambiente da Fórmula 1 cada carro inscrito terá direito a quatro noites de hotel, um lugar na zona VIP (e redução de 50% do valor para um acompanhante nesta área exclusiva) e dois lugares na bancada Portimão… isto para além da possibilidade de poderem percorrer lado a lado com os melhores pilotos do mundo, um paddock de sonho, o verdadeiro “top” do motorsport mundial.

Nesta altura, as negociações estão muito avançadas para que a grelha de partida possa incluir Tiago Monteiro, aos comandos de um Honda NSX GT3, estão confirmados dois Porsche 911 GT3 Cup 4.0, da equipa espanhola Escuela de Pilotos e há um manifesto interesse em participar, por parte da dupla Francisco Carvalho/Miguel Ferreira, assim como de Miguel Cristovão, Patrick Cunha, Pedro Salvador, José Correia, José Monroy e o Sir Chris

Hoy, ao volante de um Revolution. Estão portanto reunidas todas as condições, para que a Portimão GT Pirelli Challenge, seja um êxito, pois vai de encontro aos desejos de todos aqueles que alguma vez sonharam em correr junto com a Fórmula 1, partilhando o seu ambiente único, colocando-se bem perto dos melhores e mais rápidos pilotos do mundo. Serão momentos simplesmente inesquecíveis!