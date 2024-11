GP Macau, Taça do Mundo FR: Ugochukwu vence corrida de qualificação

Ugo Ugochukwu converteu a pole position na primeira vitória da Taça do Mundo FIA FR 2024, vencendo a Corrida de Qualificação hoje em Macau. O piloto júnior da McLaren foi o melhor numa corrida que terminou atrás do safety car, depois de uma forte chuva surgida a meio da contenda ter levado à sua interrupção, impedindo depois o seu o recomeço. Ugo Ugochukwu, R-ace GP terminou na frente de Olivier Goethe, da MP Motorsport, que partiu em segundo, e Noel León, que completou as posições do pódio para a KCMG IXO by Pinnacle Motorsport.

Até agora, os deuses das corridas têm estado determinados a tornar o desafio do 71º Grande Prémio de Macau o mais difícil possível para os pilotos da Fórmula Regional. O fim de semana tem sido dominado por chuva intensa e várias bandeiras vermelhas, o que não tem facilitado em nada a vida ao português Rui Marques, diretor de Corrida do GP de Macau e próximo diretor de corrida da Fórmula 1, com a ‘meteo’ a voltar a ser a história da tarde enquanto os pilotos lutavam para definir as suas posições na grelha para o evento principal de domingo.

As nuvens estavam a pairar quando os carros se formaram na grelha, mas para alívio dos pilotos, equipas e fãs, a corrida de 10 voltas começou com condições secas. Os pilotos da primeira fila passaram por Mandarim lado a lado, mas o pole Ugochukwu manteve a ‘coragem’ e a linha interior de trajetória na curva do Hotel Lisboa. Apesar de outro ataque de Goethe na saída, conseguiu manter-se na frente até que o safety car foi acionado para limpar um acidente que tinha acontecido mais atrás na ordem.

À medida que o pelotão se afastava da grelha, Sota Ogawa ganhou demasiada velocidade na entrada de Mandarim e fez deslizar o seu TGM Grand Prix para a barreira. O estreante de Macau, Tuukka Taponen, parece ter sido arrastado para um erro quase idêntico atrás de si, acabando assim com as suas esperanças de uma exibição sólida no seu primeiro Grande Prémio de Macau, uma vez que vai começar a corrida de amanhã na parte de trás do pelotão.

O safety car regressou às boxes no final da terceira volta, e Ugochukwu teve um arranque exemplar – uma habilidade crucial no Circuito da Guia – para se afastar do pelotão de perseguição na Fisherman’s e negar a Goethe a hipótese de uma ultrapassagem no cone de aspiração.

A partir daí, a dupla da frente conseguiu igualar o ritmo um do outro, com a diferença a rondar a marca de um segundo. Atrás, León foi mantido honesto por Freddie Slater, da SJM Theodore Prema, que conseguiu ultrapassar a máquina R-ace GP de Enzo Deligny a cerca de metade da corrida.

Mais abaixo na ordem, alguns dos melhores pilotos que tinham arrancado de trás na sequência do drama da sessão de qualificação de ontem estavam a fazer progressos, particularmente a dupla da SJM Theodore Prema, Dino Beganovic e Alex Dunne, que passaram de 15º e 18º da grelha para 11º e 13º, respetivamente, a cinco voltas do fim.

Depois, a quatro voltas do fim, Théophile Naël, da Sainteloc Racing, saiu em frente na curva de ‘Lisboa’, mas conseguiu recuperar rapidamente e voltar a ficar à frente de Dunne, em 12º. O incidente acabaria por ter consequências infelizes para Dunne, uma vez que ele ultrapassou um carro sob a bandeira amarela lançada para Naël, levando a uma penalização de um lugar que o deixará em 14º para o evento principal de amanhã.

Pouco depois, o carro #3 da MP Motorsport de Mattia Colnaghi também se despistou na estrada de escape em Lisboa, e rapidamente se tornou claro que a chuva que ameaçava cair desde o início da prova tinha começado a cair.

Não houve outra opção senão a bandeira vermelha e trazer os carros de volta às boxes, com uma forte chuva a afetar apenas uma pequena secção da pista. O Controlo de Corrida ordenou a instalação de pneus para piso molhado em todos os carros antes de enviar o pelotão de volta para trás do safety car, mas a água parada na zona de travagem no ponto mais rápido da pista tornou impossível iniciar novamente a corrida com bandeira verde.

Ugochukwu, portanto, conduziu Goethe, León, Slater e Deligny até à bandeira axadrezada sem qualquer desafio, garantindo ao jovem de 17 anos a melhor posição de partida possível para o 71º Grande Prémio de Macau, amanhã. Goethe fez uma tentativa de ultrapassagem a partir do segundo lugar da grelha hoje e vai certamente fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir a ultrapassagem amanhã, quando as luzes se apagarem às 15:30, hora local.

Para Ugo Ugochukwu, R-ace GP: “A partida não foi má, mas ele [Goethe] conseguiu aproximar-se, mas eu consegui manter a liderança em T3, o que foi crucial. As primeiras voltas foram muito boas e consegui um bom recomeço com o safety car, o que me deu uma vantagem. O carro estava a sentir-se muito bem naquelas condições, e eu estava apenas a tentar gerir a diferença o melhor possível. Estou muito contente com a vitória de hoje. Coloca-nos novamente numa posição muito boa para amanhã e, com o ritmo de hoje, estou muito confiante de que amanhã poderei tentar obter um resultado muito bom e conquistar a vitória.”

Oliver Goethe, MP Motorsport, disse: “Foi definitivamente um início renhido! Acho que consegui um arranque um pouco melhor na linha de partida, mas depois, no Mandarim, mantive a trajetória plana até ao muro, mas por dentro, a distância é menor e há um pouco mais de aderência, por isso o Ugo conseguiu ganhar um pouco mais e ter a linha interior para a travagem. Cheguei perto no final, quando começou a chover, mas a travagem estava muito fraca na T3, um pouco no limite para fazer uma manobra. Estava a chover naquela secção, por isso foi complicado passar hoje, mas amanhã ainda há uma corrida mais longa e vou tentar.”

Noel León, KCMG IXO by Pinnacle, disse: “Consegui um bom arranque no início, mas é claro que não consegui manter-me plano na Curva 2 porque estava muito perto deles [dos pilotos da frente] e tive de levantar um pouco. Depois chegámos a Lisboa e fui atingido por trás e quase fui parar ao muro, por isso amanhã temos de ter um arranque um pouco melhor para termos mais espaço para a travagem em T3. Nesta corrida é preciso manter o ritmo para amanhã – amanhã é a corrida importante.”