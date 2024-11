GP de Macau: Taça do Mundo FIA GT: Raffaele Marciello vence e arranca na frente

Raffaele Marciello manteve Dries Vanthoor e venceu a Corrida de Qualificação da Taça do Mundo FIA GT, assegurando o lugar na primeira fila da BMW para a corrida de 16 voltas da Taça do Mundo FIA GT, que decidirá o vencedor.

Vanthoor assumiu brevemente a liderança assim que a corrida começou. A bordo do seu BMW M4 GT3, o belga conseguiu colocar o nariz à frente da máquina irmã do primeiro classificado, Raffaele Marciello, mas não conseguiu desfrutar da liderança durante muito tempo, ao entrar demasiado fundo na curva de Lisboa e permitir que o atual vencedor da Taça do Mundo FIA GT retomasse a liderança.

O mais novo dos irmãos Vanthoor não estava, no entanto, disposto a baixar os braços, demonstrando um ritmo estelar e sendo o homem mais rápido em pista na fase final da corrida. Conseguiu reduzir a diferença para o italiano, duas vezes vencedor da Taça do Mundo FIA GT, de 1,5s a meio da distância para 0,7s na bandeira axadrezada.

A liderança de Marciello nunca pareceu verdadeiramente ameaçada, pois ele manteve o controlo e acabou por conquistar a vitória.

Na primeira volta da bateria de 12 voltas, a ordem de partida foi alterada em vários pontos do pelotão. Partindo do quarto lugar da grelha, o vencedor das 24 Horas de Le Mans da Ferrari, Antonio Fuoco, conseguiu entrar no top três à custa do veterano Maro Engel, da Mercedes-AMG, 11 vezes vencedor do GP de Macau.

Em quarto e quinto lugar ficaram mais dois pilotos da BMW, Augusto Farfus e Sheldon van der Linde, com os dois a terminarem onde começaram, mas com o sul-africano a conseguir a volta mais rápida da corrida na última etapa do Circuito da Guia, com 6,12 quilómetros.

Em sétimo lugar ficou o melhor dos Porsches e o melhor dos pilotos de ouro, Alessio Picariello, com a Absolute Racing, que conseguiu ultrapassar o seu compatriota Laurens Vanthoor logo na primeira volta.

A lista dos dez primeiros foi completada por Christopher Haase, da Audi, e pelo especialista do GP de Macau, Edoardo Mortara, que representou a Lamborghini pela primeira vez no evento.

O piloto suíço arrancou em 11º da grelha de partida, depois de não ter conseguido completar a sua última volta de teste na qualificação de sexta-feira, que foi interrompida na sequência do acidente de alta velocidade de Luca Engstler à saída da curva Mandarim.

Mortara conseguiu melhorar a sua posição na corrida, ficando à frente do compatriota Ricardo Feller, que, depois de ter arrancado em nono, perdeu dois lugares na primeira volta.

Na fase final da corrida, Feller tentou voltar ao top 10, colocando imensa pressão sobre Mortara, com os dois a rodarem lado a lado, mas a ordem acabou por se manter inalterada.

Adderly Fong, no Audi com o tema Kuromi, preferido pelos fãs, cruzou a linha de meta como o melhor dos pilotos da classificação prata, em 19º lugar.

A corrida contou com 22 carros à partida, depois do acidente de ontem na qualificação do Lamborghini Huracan GT3 Evo2 de Engstler, que acabou com o fim de semana do jovem alemão, que estava a experimentar o Circuito da Guia pela primeira vez em máquinas de GT, depois de já ter competido aqui num carro TCR.