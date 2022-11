GP de Macau de Fórmula 4: Andy Chung na pole-position da 1ª corrida | AutoSport

Andy Chang Wing Chung conquistou a pole-position para a primeira corrida do Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 – Sands China. Chang chegou à segunda qualificação como o piloto a bater, depois de ter deixado o pelotão a um segundo e meio na primeira sessão.

Imprimiu, também, o andamento no início da segunda qualificação, tendo um tempo de 2m30,796s o colocado no topo a meio da sessão.

Foi nesse momento que a sessão foi abruptamente interrompida, primeiro com o despiste de Henry Lee Junior no Mandarim, o que provocou uma situação de bandeiras amarelas.

Isso significou que ninguém poderia melhorar até que o carro de Lee fosse recuperado e a sessão voltasse novamente a situação de bandeiras verdes.

Havia apenas cinco minutos para disputar quando as bandeiras amarelas foram retiradas. A situação de bandeiras verdes durou uma questão de segundos. Foi então que Wong Yiu Ming embateu na traseira de Cheong Chi Hou em Lisboa, precipitando o aparecimento de bandeiras vermelhas, o que acabou por terminar prematuramente a sessão.

Assim, houve poucas possibilidades de melhoramentos ao longo da sessão, deixando Chang na pole para a corrida de abertura do fim-de-semana, que se disputa amanhã.

“Estou tão feliz por arrancar da pole, amanhã”, disse Chang. “Não sabia que estava em primeiro na primeira qualificação, dado que não via os tempos. Quando voltei e me disseram que estava em primeiro com uma marca de 2m27s não o esperava”.

Chang dividirá a primeira linha com Gerrard Xie Wing Lam, que foi o terceiro nesta sessão atrás de Li Si Cheng, mas qualificou-se em segundo graças à sua performance na primeira qualificação.

Charles Leong Hon Chio, que foi quarto na sessão, arrancará para a Corrida 1 de terceiro, graças aos tempos combinados, ao passo que Li juntar-se-á a ele na segunda linha. Royce Yu Chuen Yiu e Jing Ze Feng fizeram o mesmo tempo, mas arrancarão por esta ordem para a primeira corrida.

Chung na pole provisória

Andy Chang Wing Chung surpreendeu o pelotão do Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 – Sands China ao colocar-se na pole provisória com uma margem de 1,5s.

A primeira das duas qualificações foi, durante a sua maior parte, uma batalha a três entre os pilotos da frente – Chang, Charles Leong Hon Chio e Gerrard Xie Wing Lam.

Leong foi o primeiro a marcar um tempo verdadeiramente representativo, com o vencedor do ano passado a revelar-se mais rápido com a marca de 2m29,543s mesmo antes de atingidos os dez minutos de acção. Pouco depois, Xie guindou-se ao topo da tabela de tempos com o registo de 2m29,497s, que posteriormente foi melhorando consistentemente até que a bitola desceu a 2m29,196s.

Com sete minutos de sessão por realizar, a luta a três transformou-se numa luta a dois, quando Leong, anormalmente, cometeu um erro e bateu nas barreiras de protecção da Melco. Isso deixou o seu carro com danos ligeiros na frente e significou que teria de se contentar com o terceiro lugar.

Pouco depois, Chang fez a sua jogada para a pole provisória, suplantando Xie com a impressionante marca de 2m28,868s. Mas ainda não tinha terminado, Chang baixou a marca de referência ainda mais, para 2m27,627s.

Qualquer possibilidade de Xie melhorar foi-lhe roubada momentos depois, quando Brian Lee Ching Hsin bateu nos muros de protecção e provocou o final prematuro da sessão.

Isso significa que Chang enfrenta a segunda parte da qualificação com uma vantagem de 1,5s para Xie e quase dois segundos para Leong.

Atrás dos três primeiros, Li Si Cheng liderou com o quarto melhor registo, apesar de a três segundos de Chang. Royce Yu Chuen Yiu foi o quinto mais rápido seguido de Jing Ze Feng, Lyu Jing Xi, Cheong Chi Hou, Lee e Henry Lee Junior. A grelha de partida final para a Corrida 1 será determinada pela segunda qualificação, às 14h15m de hoje.

FOTO Galen Chan