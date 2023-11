GP de Macau de F4: Vitória para Arvid Lindblad | AutoSport

O piloto da Red Bull Academy, Arvid Lindblad, concretizou o seu domínio no fim-de-semana de Fórmula 4 de Macau, ao vencer a corrida mais importante. Lindblad chegou à corrida como o grande favorito, depois de ter dominado a qualificação no sábado e ter assegurado uma vitória confortável no domingo de manhã, na Corrida Classificativa.

FOTOS Galen Chan



No entanto, o início da corrida de doze volta sugeriu que teria de se haver com o seu colega de equipa na SJM Theodore PREMA Racing, Freddie Slater, que parecia ameaçador desde o momento em que as luzes dos semáforos se apagaram. Lindblad foi obrigado a defender-se na travagem para a Curva Lisboa, na volta de abertura, tendo mesmo bloqueado uma roda ao tentar desesperadamente manter Slater atrás de si.

Houve uma ligeira pausa na forma de um Safety-Car na primeira volta, chamado para que os comissários de pista pudessem limpar um acidente causado por Miki Koyama, que bateu no muro da Curva Lisboa, deixando Bianca Bustamante sem espaço para a evitar.

A corrida voltou a ter bandeiras verdes na terceira volta e Slater voltou ao ataque, rodando debaixo da asa traseira de Lindblad. O ataque foi efémero, contudo, uma vez que Slater subitamente reduziu o seu andamento e caiu para a cauda do pelotão com o que pareceu ser um problema eléctrico no seu carro.

O seu monolugar voltou à vida pouco depois, mas as suas possibilidades de vencer caíam por terra.

Os problemas de Slater deixaram Lindblad com uma saudável liderança, muito embora esta rapidamente tenha desaparecido quando Marco Lau Siu Wa se despistou no Paiol, provocando uma segunda situação de Safety-Car. A corrida voltou a ter bandeiras verdes na sétima volta e Lindblad ficou brevemente sob o ataque do segundo classificado, Charles Leong Hon Chio. O piloto de Macau teve de mudar a sua atenção rapidamente para o terceiro classificado, Rashid Al Dhaheri, o que permitiu a Lindblad se esgueirar no comando.

Lindblad estava com uma vantagem superior a dois segundos para o restante pelotão quando Xiao Kunpeng bateu nas barreiras na Curva Dona Maria, na décima volta, o que causou a terceira situação de Safety-Car. Isto selou uma merecida vitória para Lindblad, uma vez que a corrida não voltou a ter bandeiras verdes.

“Foi uma boa semana”, disse Lindblad. “Senti-me confortável imediatamente nos treinos-livres e a qualificação foi muito boa. Em condições difíceis, no molhado, esta manhã, senti-me confortável e tinha um bom ritmo.

Na corrida principal eu sabia que seria difícil no arranque e nos recomeços, portanto, tentei geri-los da melhor forma. Foi difícil, poderia ter feito um trabalho melhor, mas consegui aguentar.

Estou muito satisfeito por ter vencido aqui. É uma pista com tanta história, um lugar fantástico, um evento fantástico e o meu primeiro circuito citadino, portanto, estou na Lua com este resultado.”

Leong conseguiu repelir os ataques de Al Dhaheri até ao Safety-Car, o que significou que terminaram em segundo e terceiro, respectivamente, ao passo que Jack Beeton teve de se contentar com o quarto lugar depois de ter estado na luta por um lugar no pódio.

Ethan Ho Zheng-Quan terminou em sexto à frente de Tiago Rodrigues, ao passo que Hadrian David recuperou do seu acidente na Corrida Classificativa para terminar em sétimo.

Enzo Yeh foi o oitavo, enquanto Slater recuperou até um positivo nono lugar, uma posição à frente de Kai Dayanani.

Lindblad vence a Corrida de Qualificação da Fórmula 4

Arvid Lindblad venceu a Corrida Classificativa para a Corrida de Macau de Fórmula 4 no Circuito da Guia.

A chuva matinal molhou o exigente traçado antes da corrida de oito voltas, tendo os organizadores dado diversas voltas de aclimatização aos pilotos para que estes percebessem as condições da pista.

A corrida começou em situação de Safety-Car, o que provou ser suficientemente desafiante, com Liu Kai Shun a embater nas barreiras ainda antes de ter sido dada bandeira verde.

A cinco voltas do fim, houve um breve período de bandeiras verdes, que rapidamente foi interrompido quando Kai Daryanani bateu nos muros antes de chegar à linha de arranque.

Assim que o carro foi recuperado, assistiu-se um sprint de três voltas até ao final, com Lindblad, o autor da pole-position, a afastar-se do seu colega de equipa na SJM Theodore PREMA Racing, Freddie Slater.

Inicialmente, Hadrien David rodava em terceiro, mas o francês cometeu um erro e bateu no muro da Curva Dona Maria, na penúltima volta.

Isto provocou uma segunda e final situação de bandeiras amarelas, tendo Lindblad vencido a corrida atrás do Safety-Car e selando a pole-position para a corrida principal, a realizar esta tarde.

“Estas condições eram uma incógnita”, disse Lindblad. “Macau já é suficientemente difícil e arriscado no seco. Quando acordei esta manhã, desci as escadas e estava molhado, sabia que seria uma corrida interessante.

“Tivemos algumas voltas até formar a grelha de partida em que pude encontrar as minhas referências. Não tivemos mutas voltas de competição, apenas tentei manter a calma nos recomeços e não fazer nada estúpido.”

Slater terminou em segundo ao passo que o acidente de David promoveu Charles Leong Hon Chio a terceiro, o que significa que a Prema monopolizou o pódio. Rashid Al Dhaheri terminou em quarto à frente de Jack Beeton, Ethan Ho, Raphael Narac, Tiago Rodrigues, Bianca Bustamante e Enzo Yeh.

Thong concretiza recuperação com vitória na Corrida 2 do TCR Asia Challenge

O dia de corridas do TCR Asia Challenge de Shaun Thong Wei Fung completou um círculo ao conquistar em Macau a vitória numa segunda corrida caótica depois de arrancar de décimo.

Os carros de turismo raramente decepcionam no Circuito da Guia e o caminho para a vitória de Thong – horas depois de perder um pódio na corrida 1 devido a um furo – fez parte de uma corrida 2 dramática, que foi terminada com bandeiras vermelhas devido a um acidente considerável, com diversos carros na saída da rápida Curva do Mandarim Oriental na volta final de recomeço.

As fundações para a corrida de Thong foram firmemente lançadas quando ganhou quatro posições nas primeiras curvas, para subir a sexto, com Henry Lee Jr. a assumir inicialmente a liderança à frente de outro piloto com um Audi, Li Ka Hei, que arrancou de sexto.

Thong voltou rapidamente a ganhar posições e conquistou outro lugar na Curva Lisboa, sobrevivendo a um ligeiro contacto com o piloto que arrancou da pole-position, Ryan Wong Chun Hao, na saída para depois passar o Audi da Sonic Racing Team antes de chegar à Curva da Maternidade.

Enquanto Li ultrapassou Lee, para assumir a liderança na segunda volta, Thong, aos comandos de um Honda da Team TRC, executou uma dupla ultrapassagem crucial, a Hu Heng e a Lee, na Curva Lisboa, subindo a segundo. E muito embora uma entretida luta entre os dois primeiros se tenha verificado nas voltas seguintes, Thong foi capaz de ultrapassar o Audi de Li quando faltavam ainda quatro voltas.

Dificilmente haveria ‘timing’ mais apropriado, uma vez que o Safety-Car foi chamado à pista pouco depois, quando Heng saiu em frente para a escapatória, quando o seu Audi guinou para a esquerda na travagem para a Curva Lisboa.

As bandeiras verdes reapareceram quando a nona volta teve o seu início, mas a corrida foi uma vez mais neutralizada, quando Lam Ka Chun perdeu o controlo do seu Audi ao descrever a Curva do Mandarim Oriental e embateu na barreira exterior a alta velocidade. O seu carro foi embatido por Wong e Cheong Chi On (Cupra da Team Pro Spec) quando estes tentavam fugir ao acidente, tendo o carro de Cheong sido colhido ainda pelo outro Cupra de Wong Kiang Kuan.

Com so resultados do final da sétima volta a prevalecerem, Thong venceu oficialmente com uma vantagem para Li de 0,518s, tendo ambos assegurado a passagem para a corrida do próximo fim-de-semana, a Corrida da Guia Macau – Kumho TCR World Tour Event of Macau.

O vencedor da corrida 1, Lo Sze Ho (Hyundai da Evolve Racing), ficou com o terceiro lugar à frente de Paul Poon Tak Chun, que ganhou oito lugares no seu Audi da Teamwork Motorsport. Terminou à frente do segundo classificado na corrida 1, Yan Chuang no único Lynk & Co do pelotão. Lee, o líder inicial, foi sexto, ao passo que o Cupra de Wong foi creditado com o sétimo posto à frente de James Tang Chi Lun (Honda da Team TRC).

Estes resultados ajudaram Wong e Tang a juntarem-se a Lo, Yan, Chan Weng Tong, que conseguiu um pódio na corrida 1, e Hu, qualificando-se para a Corrida da Guia Macau – Kumho TCR World Tour Event of Macau.

O’Young adicciona ao seu currículo de Macau a vitória na Taça GT da Grande Baía

Darryl O’Young adiccionou à sua lenda de Macau a vitória na Taça GT da Grande Baía. O piloto do Mercedes da Craft-Bamboo realizou um rápido arranque da pole-position, defendendo-se de Ling Kang (Lamborghini da Phantom Pro Racing) enquanto o pelotão acelerava até à Curva Lisboa.

Houve drama atrás dos dois carros da frente, tendo o seu início quando Alex Liu Lic Ka (Mercedes da Elegant Racing Team) obrigou Kevin Tse Wing Kin (Mercedes da Toro Racing) a alargar ligeiramente a trajectória na apertada curva à direita.

Liao Yang então tentou tirar vantagem da situação e atirou Tse para um pião, que bloqueou momentaneamente a pista. O bloqueio resolveu-se a si mesmo, no entanto, a entrada em pista do Safety-Car foi indispensável quando Liu saiu de pista na curva 15 da volta de abertura. Isto tornou a corrida num sprint de quatro voltas, com Ling a seguir O’Young como uma sombra assim que as bandeiras verdes foram mostradas.

O ataque de Ling esmoreceu mais tarde nessa volta de recomeço, porém, uma vez que o Lamborghini saiu lentamente da Curva Melco, depois de ter roçado no muro. Isso deu a O’Young o espaço necessário para respirar e ir até à bandeira de xadrez, juntando outra vitória nos GT ao seu impressionante currículo.

“O arranque foi muito importante hoje”, disse O’Young. “Tinha que o fazer bem e fiquei muito feliz por manter a liderança. Foi uma parte crítica da corrida. Macau é, basicamente, a minha corrida de casa. Em Hong Kong não temos uma pista, poder vir a Macau todos os anos, depois de competir no mundo inteiro, é verdadeiramente espectacular.

“E o 70º aniversário é algo muito especial. O meu primeiro grande prémio foi 50º, portanto, tenho vindo a competir nesta pista por muito tempo. Esta pista é a minha casa.”

Ling terminou em segundo ao passo que Chang Chien-Shang (Mercedes da MP Racing) foi o maior ganhador da acção em Lisboa, no início da corrida, assegurando o terceiro posto, posição onde terminaria.

Min Heng (Mercedes da Climax Racing) terminou em quarto à frente de Liao, ao passo que Kuo Kuo-Hsin (Mercedes da K Sport) estava em sexto na última volta até sofrer um toque de Lee Ching-Hsin (Porsche da Team KRC) que lhe provocou um pião. Isso deixou Lee em sexto à frente Andrew Haryanto (Audi da B-Quik Absolute Racing) e Ruan Cunfan (BMW da ZZRT).

Tse conseguiu recuperar até aos dez primeiros, depois dos seus problemas na primeira volta, mas fez um pião na Curva dos Pescadores na última, o que o atirou para o décimo primeiro posto atrás dos Audis da B-Quick Racing, um pilotado por Lin Hao e outro por Vicente Floirendo.

Luo conquista Taça GT – Grande Baía (GT4) em corrida dramática

Luo Kailuo bateu o seu colega de equipa, Adam Christodoulou, numa corrida dramática da Taça GT – Grande Baía GT4 no Circuito da Guia.

A corrida teve o seu início de uma forma dramática, uma vez que os dois Lotus da Team TORO batalharam na aceleração até à Curva Lisboa.

Luo conseguiu ultrapassar o autor da pole-position, Christodoulou, na zona de travagem, ao passo que Christodoulou teve sorte em escapar a um toque de Han Lichao, em Toyota da Phantom Pro Racing.

Han falhou a travagem para a direita e falhou a traseira do carro de Christodoulou por aquilo que pareceu ser apenas uns meros milímetros, antes de desaparecer na escapatória.

O duo da Lotus desapareceu do horizonte do resto do pelotão, batendo-se pela liderança enquanto contruíam uma vantagem enorme para o terceiro classificado, o BMW da Harmony Racing pilotado por Liang Jia Tong.

Luo manteve a liderança por pouco, apesar de sofrer pressão significativa do seu colega de equipa, quando a corrida foi interrompida com bandeiras vermelhas depois de quatro voltas completadas.

A interrupção deveu-se ao acidente na aproximação à Curva Melco, quando Lee Yen-Han entrou em pião aos comandos do BMW da MP Racing e bloqueou a pista, ficando diversos carros danificados atrás de si.

Os comissários de pista fizeram o seu melhor para desimpedir e limpar a pista a tempo de um recomeço, mas a direcção de corrida ficou sem outra opção senão concluir a prova.

Esta decisão deixou Luo como o vencedor à frente de Christodoulou e Liang.

“Tivemos um carro fantástico ao longo de todo o fim-de-semana e o Adam e eu respeitámo-nos no arranque”, disse Luo. “Tivemos uma corrida muito excitante.”

Christodoulou, entretanto, só soube que escapara por pouco a um toque no arranque após a corrida.

“Vi o vídeo; não faço ideia de quão próximo foi”, disse. “Não faço ideia de como não tenho danos na traseira do carro. Este fim-de-semana foi uma experiência fantástica, estou verdadeiramente agradecido à TORO e à Lotus por me terem trazido aqui.

É a minha primeira vez aqui. Compreendi que o segundo posto talvez seja melhor para o arranque, dado que o Luo acabou por se colocar por dentro na curva 2 e foi uma corrida até à curva 3. A partir daí é muito difícil ultrapassar aqui. Mas foi muito divertido.”

Lo Ka Chun ficou classificado no quarto lugar no Ginetta da 778 Autosport à frente dos Mercedes da dupla da Team TRC, William Cheung Wang Chi e Terence Tse Kin Leung, Lao Kim Hou (Ginetta da RPM Racing Team) e Brian Lai Chun Kit (Ginetta da Parkview Motor).

Lo Sze Ho vence a Corrida 1 do TCR Asia Challenge em Macau

Lo Sze Ho ascendeu ao topo num desafio excitante de carros de turismo no Circuito da Guia de Macau, assegurando a vitória na primeira corrida do TCR Asia Challenge.

O piloto do Hyundai da Evolve Racing alcançou a liderança na segunda volta – a primeira com bandeiras verdes – enquanto o autor da pole-position, Shaun Thong Wei Fung, roçou nas barreiras no Ramal dos Mouros. Lo não foi batido depois, vencendo à frente de Yan Chuang (Lynk & Co da Fancy) e Chan Weng Tong (Audi da 326 Racing Team).

A chuva da noite significou que o Safety-Car foi obrigatório, muito embora tenha sido necessária apenas uma volta de neutralização antes da corrida poder começar, tendo Lo iniciado imediatamente a aplicar pressão a Thong.

Essa pressão ditou que Thong, que tinha Lo no seu para-choques traseiro, alargasse a trajectória no Ramal dos Mouros e tenha batido nas barreiras, o que permitiu que o Hyundai e o Lynk & Co de Yan o ultrapassassem.

Lo ficou com uma liderança significativa e, apesar de Yan ter recuperado gradualmente dessa desvantagem, o Hyundai manteve ainda uma liderança de cinco segundos quando o Safety-Car voltou a entrar em pista, a três voltas do final.

Este foi chamado devido ao Honda #77 da Starcars Racing pilotado por Ou Yang Zhengwei, que parou em pista depois de um contacto com o carro de Thong, que enviou Ou Yang para o muro. Ou Yang abandonou de imediato, ao passo que o mais rápido da qualificação, Thong, foi forçado a rumar às boxes no final da penúltima volta com um furo no pneu dianteiro-esquerdo.

A corrida não voltou a situação de bandeira verde, tendo o Safety-Car regressado às boxes no final da última volta para que deixasse Lo receber a bandeira de xadrez à frente de Yan – tendo os dois da frente começado a corrida com pneus de chuva.

O piloto de Macau, Chan, completou os três primeiros, garantindo um pódio no melhor dos dez Audis do pelotão.

Mais dois Audis completaram os cinco primeiros: Hu Heng foi quarto à frente Li Ka Hei, que demonstrou um ritmo muito forte, depois de um ‘Drive Through’ de penalização devido a uma infracção durante a primeira situação de Safety-Car, tendo ainda assinado a volta mais rápida da corrida.

Os oito pilotos que mais pontos virtuais acumularem na corrida um e na corrida dois assegurarão uma inscrição grátis para a Corrida da Guia Macau – Kumho TCR World Tour Event of Macau.

