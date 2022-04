Giancarlo Minardi eleito presidente da comissão de monolugares da FIA | AutoSport

Giancarlo Minardi, fundador da equipa de Fórmula 1 Minardi foi eleito Presidente da Comissão de monolugares da FIA, após um processo de votação electrónica pelos membros do Conselho Mundial do Desporto Automóvel daquela federação. Minardi assume o lugar de Bob Fernley, que tinha ocupado essa função desde que Stefano Domenicali saiu para tomar as rédeas da Fórmula 1, no final de 2020.

Minardi começou no desporto motorizado como piloto de competições de montanha e rali, mas ficou mais conhecido por ser o fundador da equipa com o mesmo nome. No final dos anos 60 começou na Fórmula Itália, chegando à Fórmula 2 e em 1985 à classe rainha do automobilismo, a Fórmula 1. Numa parceria com a Ferrari, que fornecia os motores.

Giancarlo Minardi geriu a equipa de Fórmula 1 até esta ter sido adquirida por Paul Stoddart em 2001 e mais tarde pela Red Bull, que transformou a estrutura na Scuderia Toro Rosso – designada por Alpha Tauri desde 2020 – que ainda funciona a partir da base original da equipa Minardi em Faenza, Itália.

Na equipa Minardi, Giancarlo Minardi moldou as carreiras de vários pilotos de Fórmula 1, incluindo Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Mark Webber e Fernando Alonso. O piloto português Pedro Lamy pilotou pela equipa italiana durante duas épocas e foi aos comandos do Minardi M195 que conquistou o seu único ponto da carreira na disciplina. Foi no GP da Austrália de 1995, no circuito de Adelaide.

Giancarlo Minardo é Presidente da Comissão de registo de velocidade do Automobile Club d’Italia desde 2004 e Presidente do Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, desde 2020.

As responsabilidades da comissão de monolugares da FIA incluem as competições juniores que conduzem os pilotos à F1, segurança e o sistema de superlicença.