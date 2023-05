Galp passa a compensar emissões da Carbon Neutral Cup | AutoSport

A Galp iniciou uma parceria com a CRM Motorsport e passa a compensar as emissões do antigo Kia GT Cup, com a competição da velocidade nacional a ser designada agora por Carbon Neutral Cup by Galp.

O vínculo assumido entre a Galp e a CRM Motorsport, promotora do projeto, nasce no seguimento do compromisso anunciado anteriormente do promotor em compensar as emissões de dióxido de carbono (CO2) de toda a sua atividade desportiva relacionada com esta prova. Esta estratégia encaixou-se com a visão da Galp para o presente e para o futuro.

Carlos Pedro Pereira, responsável pelos patrocínios da Galp, refere que este alinhamento espelha “o empenho da Galp em apoiar iniciativas que procurem compensar as suas emissões de CO2 através de projetos que sequestram ou reduzem emissões, promovendo em simultâneo a maior eficiência assegurada pelos combustíveis Evologic 2.0.”

Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport, considera que o envolvimento da Galp é fulcral para o crescimento e desenvolvimento em prol da sustentabilidade no desporto automóvel. “Escolhemos uma fórmula que leva ao limite os modelos da Kia [Picanto GT e Cee’d GT] por reunirem a emoção e a fiabilidade que esta parceria merece”, disse Magalhães. “Num ano em que garantimos que as emissões de todas as atividades relacionadas com esta prova serão neutralizadas, é um privilégio ter um nome com o peso da Galp associado a este movimento consciente de mitigação de emissões e preservação do nosso Planeta”.