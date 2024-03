Gabriela Correia confirmada no Iberian Supercars, CPV e Supercars España | AutoSport

Gabriela Correia estará em três frentes na próxima temporada da velocidade ibérica, participando em 2024 no Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España, ao volante do Mercedes AMG GT4 da JC Group Racing Team.

A jovem piloto participou nos dois derradeiros eventos do ano passado, em Jerez e no Autódromo do Estoril, tendo no circuito português evidenciado um nível competitivo muito interessante, realizando uma recuperação na segunda corrida desde o décimo oitavo posto na grelha de partida para o oitavo lugar final.

Gabriela Correia pretende continuar a evoluir como piloto, considerando que o Iberian Supercars, o Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España são as plataformas corretas para isso. “Gosto de me bater com pilotos experientes e rápidos para me desafiar e poder evoluir, o que não acontece na Montanha, uma vez que os meus adversários têm carros com performances superiores. No Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España encontro uma plataforma técnica nivelada que me permite desenvolver enquanto piloto e isto foi determinante para que tenha decidido disputar estas competições”, afirmou a piloto da JC Group Racing Team, acrescentando: “percebi nas duas provas do ano passado que estou com falta de ritmo, mas vou trabalhar nisso para realizar uma boa temporada e aproveitar o meu desenvolvimento ao longo de 2024 para aceitar posteriormente algumas propostas que me foram feitas para correr na Europa”.

Gabriela Correia participará aos comandos de um Mercedes AMG GT4 ao longo da temporada, estando determinada em trabalhar para poder chegar ao seu potencial. “Basicamente, a decisão de fazer os circuitos deve-se ao facto de eu querer competir contra pilotos experientes com carros idênticos, porque na montanha a cada ano que passa corro contra pessoas com carros superiores e é diferente. E como notei que o meu andamento nos circuitos já não é o que era, quero voltar a entrar no ritmo”, concluiu a piloto bracarense.

Para além do Mercedes AMG GT4 para Gabriela Correia, a JC Group Racing Team já tinha anunciado a sua participação com o Cupra TCR da dupla pai e filha, José Correia e Beatriz Correia.

A temporada do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars España terá o seu início a 25 e 26 de maio, no Circuito de Jerez, estando marcado para o dia 6 de abril um teste no Autódromo do Estoril.