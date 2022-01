Futuro de Valentino Rossi passa pelo GT World Challenge Europe | AutoSport

A WRT anunciou Valentino Rossi como piloto da equipa no Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS para a época de 2022.

Depois da sua reforma no MotoGP era esperado que multicampeão, e um dos ícones do desporto mundial, não ficasse parado e aos 42 anos de idade iniciará a sua carreira profissional em quatro rodas com a equipa belga. Valentino Rossi vai competir aos comandos do Audi R8 LMS com o emblemático #46 e fará equipa com outros pilotos da Audi Sport que serão anunciados mais tarde. O anúncio segue-se ao teste realizado por Valentino Rossi com a Equipa WRT em Valência, em dezembro passado.

O piloto italiano disse estar ansioso por começar esta nova aventura. “Estou encantado por me juntar à Team WRT para uma época completa na GTWC. Toda a gente sabe que sempre fui um grande fã de corridas de automóveis e que sempre me interessei por corridas de quatro rodas quando a minha carreira no MotoGP chegasse ao fim. Agora estou completamente disponível para me dedicar a um programa de corridas de automóveis a alto nível e com a abordagem profissional correta. A Team WRT é a solução perfeita para o que fui procurando e estou ansioso por começar esta nova aventura no GTWC com eles”.

Rossi deveria ter iniciado o ano nas corrida das 12h do Golfo, que se realizou no fim de semana passado, mas teve de cancelar a sua participação por ter ficado em isolamento profilático.