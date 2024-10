Fun Cup: Meia centena ‘divertem-se’ no AIA

Com mais de meia centena de inscritos a animada Fun Cup França regressa já no próximo fim-de-semana, 12 e 13 de Outubro, ao Autódromo Internacional do Algarve.

Com uma corrida com oito horas de duração e reservada a equipas com seis pilotos no máximo a prova algarvia marca o final de temporada para uma série que proporciona sempre momentos de grande espectacularidade e muita competição com os seus pequenos e irrequietos protótipos com silhueta dos conhecidos Volkswagen Carocha.

Visita anual desde 2020 o pelotão gaulês desta competição coloca em pista os Fun Cup Evo 3 com os seus 170 cavalos de potência máxima proporcionados por um motor 2 litros de origem VW e onde o baixo peso do conjunto – apenas 780 quilos – permite níveis de performance comuns a máquinas de maior cilindrada e potência.

Pela frente todo o pelotão terá que enfrentar uma batalha com oito horas de duração num circuito que muitos já conhecem mas que representa sempre um desafio com as suas 15 curvas e as constantes subidas e descidas.

Lado a lado com a Fun Cup e para animar ainda mais o fim-de-semana também a Ligier JS Cup cumpre a sua derradeira prova no Autódromo Internacional do Algarve. Com 30 equipas em pista ao volante do protótipo equipado com motor Ford V6 e com uma potência máxima de 370 cavalos a corrida com seis horas de duração promete também ela ser bastante animada.

As corridas estão divididas entre os dias de Sábado e Domingo e a primeira a formar grelha de partida será a Ligier JS Cup com arranque marcado para as 8 horas e 30 minutos de Sábado e no Domingo o pelotão da Fun Cup recebe ordem de arranque ás 9 horas da manhã de Domingo para as suas oito horas de corrida.