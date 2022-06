‘Franciscos’ Mora e Abreu no Motorland para defender a liderança no GT-CER | AutoSport

Francisco Abreu e Francisco Mora, vão estar presentes no Circuito Motorland nos dias 25 e 26 de junho, para disputar a terceira jornada do Campeonato de Espanha de Resistência (GT-CER), ao volante do Porsche 991 GT3 Cup. Contas feitas às duas jornadas do GT-CER já realizadas, Francisco Abreu e Francisco Mora estão na liderança do campeonato, exibindo uma regularidade impressionante: venceram as quatro corridas disputadas na sua classe. À geral, a dupla do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 foi segunda à geral nas duas mangas de Valência e na primeira de Portimão. Na segunda corrida no Algarve foram terceiros.

O Circuito Motorland, será o palco para a terceira jornada dupla do GT-CER, onde Francisco Abreu e Francisco Mora vão tentar manter a senda vitoriosa, cimentar a sua liderança na competição e estender e pavimentar o caminho para o título.

A competição espanhola chega a meio da época. Cumprida a jornada de Motorland, o GT-CER entrará na pausa de verão e regressará em setembro com a prova de duas horas a disputar em Jerez (17 e 18 de setembro). Seguem-se a jornada em Navarra (22 e 23 de outubro) e o fecho da temporada em Barcelona (26 e 27 de novembro) com a segunda corrida de duas horas.

As corridas do Campeonato de Espanha de Resistência são transmitidas em streaming no canal de YouTube da organização (VLineOrg).

As corridas do Campeonato de Espanha de Resistência, nas jornadas duplas, têm a duração de 48 minutos + 1 volta. São disputadas duas sessões de treinos livres e uma sessão de treinos cronometrados.

Para Francisco Abreu: “O regresso à competição é sempre bom, desta feita num circuito muito interessante, onde acredito que o nosso Porsche 991 GT3 Cup 4.0 estará, como sempre, competitivo. Vamos chegar ao meio da competição e liderando o campeonato à geral, e a nossa classe só com vitórias, temos de manter a consistência exibida até aqui. Queremos pontuar bastante nas duas corridas de Motorland e Navarra, para tentar nas provas mais longas de duas horas, conseguir reclamar uma vitória à geral. Seja em Jerez ou em Barcelona, seria um marco para mim e para o Francisco (Mora) conseguir esse objetivo. Mas, primeiro as primeiras coisas e temos duas corridas complicadas pela frente no Circuito Motorland onde o objetivo, uma vez mais, é vencer a classe e tentar incomodar os crónicos candidatos à vitória à geral, com carros muito superiores ao nosso.”

Horário CER – Motorland

Sábado, 25 de junho

10.55 – 11.55 – Treino Livre 1

14.05 – 15.05 – Treino Livre 2

17.50 – 19.05 – Qualificação (75 minutos)

Domingo, 26 de junho

09.10 – 10.00 – Corrida 1 (48 minutos + 1 volta)

16.40 – 17.30 – Corrida 2 (48 minutos + 1 volta)

Campeonato de Espanha de Resistência – Pilotos

1ºs Francisco Abreu e Francisco Mora, 164 pontos; 2º Cor Euser, 128 pts; 3ºs Josep Mayola e Marc Carol, 124 pts; 4ºs Pablo Ybarra e Daniel Ortega, 112 pts; 5ºs Juan Andujar e Francesc Gutierrez, 111pts; classificados 15 pilotos

Calendário Campeonato de Espanha de Resistência

26 – 27 março – Valência

30 abr. – 01 maio – Portimão

08 – 09 julho – Motorland

17 – 18 setembro – Jerez de la Frontera

22 – 23 outubro – Navarra

26 – 27 novembro – Barcelona