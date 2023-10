Francisco Mora: “Tempo de celebrar e começar a pensar na época 2024” | AutoSport

Francisco Mora conquistou o título na estreia da Porsche Sprint Challenge Ibérica, competição organizada pela P21 Motorsport e agora com a chancela da Porsche Motorsport, terminando a temporada com nove vitórias consecutivas e ainda juntou os triunfos na categoria PRO-AM e ainda no Grupo 991.2.

À chegada para a última jornada, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, Mora sabia que bastava terminar as corridas para fazer a festa. Mas a ambição do piloto e da Veloso Motorsport exigia que lutassem pelas vitórias. Numa pista que Mora conhecia já muito bem, as primeiras sensações nos treinos livres foram boas, sendo confirmadas nos treinos cronometrados (todas no sábado), onde conquistou as duas poles. Nas corridas que aconteceram no domingo, o domínio de Mora e da Veloso Motorsport ficou mais uma vez bem patente com dois triunfos sem margem para dúvidas, num final de época perfeito.

Como seria de esperar, Mora estava muito satisfeito com os resultados obtidos e pelo título conquistado, numa competição que ganha cada vez mais força na península Ibérica: “Desde o início da temporada que nos focamos na conquista do título e consegui-lo com nove triunfos consecutivos é a cereja no topo do bolo. Estou muito satisfeito com esta conquista e com mais um fim de semana de grande nível, graças ao inexcedível trabalho da minha equipa. Já tinha dito que gosto muito da pista de Valência e desde as primeiras voltas que me senti muito confortável. Fomos construindo uma boa afinação, que nos permitiu ser rápidos em qualificação e nas corridas, concluindo esta época de forma perfeita, num título que, modéstia à parte, me parece merecido. Conquistar um troféu com o selo da Porsche Motorsport é sempre um motivo de orgulho e uma boa marca para qualquer piloto”.

O piloto fez questão de enaltecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano, que exigiu muito da sua parte e da sua equipa: “Parece que já foi há muito tempo, mas começamos o ano com algumas dificuldades no carro, o que não nos impediu de marcar sempre presença no pódio, apesar da forte concorrência. Essa regularidade inicial foi crucial para, após solucionados os problemas, arrancarmos para uma série de vitórias muito boa. Quero dar os parabéns ao Manuel Alves, ao Pedro Salvador e ao Vasco Barros, que foram sempre grandes adversários. Não posso deixar de agradecer à Veloso Motorsport, que mais uma vez foi incansável e me deu todas as condições para, mais uma vez, chegarmos ao sucesso. Sei que sou um privilegiado por conseguir reunir as condições para ano após ano, competir ao mais alto nível e, felizmente, sempre com sucesso. Isso é possível, não só graças à minha equipa, como também graças aos meus pais e patrocinadores que me acompanham nesta caminhada, que tem sido pintada com muitos títulos. Um profundo agradecimento a eles, este título é-lhes dedicado, assim como a todos os que me apoiam. Agora é tempo de celebrar e começar a pensar na época 2024.”

Francisco Mora terminou a época 2023 da Porsche Sprint Challenge Ibérica com nove vitórias e três segundos lugares, juntando a isso nove Pole Positions e dez voltas mais rápidas ao volante do Porsche 991.2 GT3 Cup.

Foto: Zoom Motorsport