Francisco Mora mais perto do título da Porsche Sprint Challenge Ibérica: “ainda não é suficiente” | AutoSport

Francisco Mora chegou a Jerez, palco da penúltima jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, determinado em manter, ou aumentar a liderança para os seus adversários. Numa pista que conhece bem, Mora encarou o fim de semana sem a pressão de ter de vencer, focado em fazer uma boa gestão e em trazer pontos para casa. As vitórias eram objetivos óbvios, mas não eram uma obrigação.

A motivação de Mora e da Veloso foi testada logo no arranque do fim de semana. A caixa de velocidades do Porsche 991.2 GT3 Cup cedeu logo no primeiro treino privado e obrigou a uma solução de recurso, que implicou ir buscar outra caixa emprestada a Valência. Com menos tempo em pista (Mora não fez o treino privado 2), o piloto da Veloso Motorsport teve um desafio maior que o esperado, mas respondeu como sempre faz. Conquistou a pole para a corrida 1, que venceu, apesar de não ter o carro ainda bem como queria. No domingo, nova pole e nova vitória na corrida 2, em mais um fim de semana de grande nível, com a concorrência a não ter resposta. No final, Mora fez questão de agradecer o esforço da equipa: “Acabou por correr dentro das expectativas apesar do início atribulado com os problemas na caixa, que misteriosamente se danificou, o que nos fez perder o segundo treino privado e motivou um trabalho logístico de grande stress. Foi preciso ir buscar uma caixa a Valência, que estava disponível por azar do Jorge e do Pedro Silva que não puderam correr lá e nos disponibilizaram o material. A eles o meu muito obrigado, assim como a toda a equipa que não parou até o problema estar resolvido”.

A partir daí, o fim de semana correu bem. Estava com algumas dúvidas se conseguiríamos encontrar a afinação ideal, até por termos perdido tempo de pista, mas conseguimos contornar a situação e encontramos um bom compromisso que nos permitiu ser competitivos”.

Mora não escondeu a satisfação de ter conseguido a sétima vitória consecutiva nesta competição e por estar cada vez mais próximo do seu grande objetivo:“Conseguimos duas poles, o carro estava bom, apesar de na corrida 1 ter sido um pouco mais difícil, pois ainda não tínhamos a afinação que eu procurava. Esta vitória foi especial para mim, pois foi dedicada ao Paulo Alves, que faria 56 anos no sábado. Por tudo o que ele fez e por tudo que representa, não poderia deixar de lhe prestar esta homenagem. Na corrida 2 já tínhamos um carro melhor e apenas nos faltou a volta mais rápida da corrida 2 para conseguirmos um fim de semana perfeito.

Estou bastante satisfeito e aumentamos a vantagem para 32 pontos, o que ainda não é suficiente ainda para garantir o título. Mas estamos cada vez mais perto desse objetivo.

Toda a equipa está de parabéns e tenho de agradecer a toda a estrutura da Veloso Motorsport, que foi incansável, especialmente de sexta para sábado, com uma noite complicada para eles, para terem tudo pronto para o dia seguinte. As vitórias são para eles, que deram tudo. Agora vamos para Valência com o título cada vez mais perto. Estamos muito motivados, mas vamos focados para continuarmos neste nível, pois sabemos que assim estamos mais próximos da vitória. Regresso a Valência, uma pista que gosto bastante e onde fiz o meu primeiro teste com um Fórmula em 2012. Espero que o carinho que tenho pela pista seja retribuído e que possamos fazer a festa do título lá”.

A Porsche Sprint Challenge Ibérica regressa a 14 e 15 de outubro, para o derradeiro fim de semana, em Valência, onde todos os títulos se decidem.